Vprvním duelu Ligy mistrů dali dva góly ze tří.V pátek proti Mladé Boleslavi oba hradecké, v neděli proti Karlovým Varům tři z pěti. První lajna Mountfieldu šlape. Trio Matěj Chalupa, Lukáš Cingel, Radek Smoleňák, je údernou silou mužstva.

Seskupení S+C+Ch válí.

„Svědčí jim, že už hrají delší dobu spolu. Vyhovují si a my věříme, že budou ještě lepší,“ řekl trenér Tomáš Martinec.

Hodilo by se to už v úterý. Hradečtí nastoupí doma od 18 hodin do odvety semifinále Ligy mistrů proti Djurgaardenu, nejúspěšnějšímu klubu švédské historie.

Přes slovutné jméno soka jde celek kapitána Smoleňáka do zápasu s náskokem. Ve Stockholmu vyhrál 3:1. Stačí tedy prohrát o gól a finále bude doma.

„Pozor, udělali jsme jen první krok,“ varoval Martinec, že přes vítězství není hotovo. „Musíme to zmáknout, je to důležité.“

„Nesmíme jen bránit,“ nakázal prví centr Cingel.

„Nemůžeme koukat, že máme něco dobře rozehraného, ale jít do toho, že chceme vyhrát,“ doplnil ho matador Petr Koukal.

Právě první lajna by toho měla být zárukou. Je v takovém rozpoložení, že se požene dopředu, na zteč. Hráči si věří, což vychází z toho, že k sobě perfektně zapadli.

„Je těžké říct proč, ale asi proto, že se každý z nás snaží dělat to svoje co nejlépe,“ pronesl Cingel.

„Chajda super lítá, získá spoustu puků, dělá průvan v obraně soupeře, dostává se do šancí. Smoli je silný na puku, dokáže se před brankou udržet,“ popsal slovenský reprezentant. „Doplňujeme se a je dobře, že to tam padá,“ dodal. On sám přispívá chytrou hrou, ale i fyzickou odolností.

Hradec má zkrátka první útok, jak má být. Stal se nositelem produktivity, hrozbou pro soupeře.

Je potřeba, aby zafungoval i proti Djurgaardenu.