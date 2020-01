/FOTOGALERIE/ Hradecký hokej slaví nevšední úspěch, je ve finále Ligy mistrů. Proč?

Semifinále hokejové Ligy mistrů: Mountfield HK - Djurgården Stockholm. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vladimír Růžička, jeden z hradeckých trenérů se rozohnil. On to umí, to je jasné. Bylo pár desítek minut poté, co Mountfiled postoupil do finále Ligy mistrů, ze hry impozantně dostal Djugarden, největší švédský klub.