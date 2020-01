Dal gól, nahrál na jeden, jen se nepopral. Přitom jeho pověst by spíše hovořila pro splnění třetího úkolu.

Přesto zásadně přispěl k výhře Mountfieldu v prvním zápase semifinále Ligy mistrů na švédském ledě v poměru 3:1.

Neměl jste chuť dokončit slavný hattrick?

Nic tam neproběhlo. (směje se) Bylo by to zbytečné.

Místo toho jste vyrovnal na 1:1. Záhy po gólu domácích. Byla blesková odpověď zásadní?

Hodil jsem to tam jako uhlí do sklepa. Někdo to asi tečoval, ale na to se nikdo už ptát nebude. Myslím, že je jedno, kdo boduje. Hlavní je, že se vyhrává. Bylo to důležité, po vyrovnávacím gólu jsme se rozjeli a bylo to hned lepší.

Překvapil vás soupeř něčím?

Ne, vůbec. Byli jsme na ně dobře připraveni. Hráli, co jsme čekali.

Od druhé třetiny jste vedli. Byli jste v klidu?

V první třetině to bylo hodně útočné, podržel nás Marek Mazanec v bráně. Pak jsme šli do vedení a vždycky se hraje líp, když člověk vede, než když dotahuje. Byli jsme rádi, zavřeli jsme to.

Jaká bude odveta?

Myslím, že to bude stejné. Od začátku budeme hrát svůj hokej, nezačneme bránit. Pak se uvidí.

Jste blízko finále, že?

Máme výbornou pozici a je jedno jestli jsme s tím počítali, nebo ne.