Oba vyrůstali v Písku, spolu vyválčili mistrovský titul pro extraligovou Plzeň. V úterý se však potkali jako soupeři v duelu hokejové Ligy mistrů.

Hradecký gólman Marek Mazanec proti Janu Kovářovi, útočníkovi a hlavní hvězdě švýcarského Zugu.

Větší dojem udělal domácí gólman, to je nepochybné. Znovu byl oporou, zásadní postavou při konečné remíze 1:1.

„S takovým týmem je to cenná remíza. Ve Švýcarsku to bude zase od začátku. Doma to máme rádi, fanoušci jsou skvělí, ale paradoxně hrajeme asi líp venku,“ naznačil Mazanec, jak by mohla vypadat odveta, která se hraje příští úterý. „Snad s námi lidi pojedou i do Zugu. No a určitě bych se nevztekal, kdybychom postoupili a dál reprezentovali naše město i náš hokej,“ dodal.

Jeho parťák (a v úterý soupeř) na rozhovor nepřišel. Vedení švýcarského klubu ho omluvilo s tím, že tým spěchá na letiště.

Kovář se v utkání neprosadil, asi i proto, že se na něj hradecká obrana obzvlášť zaměřila. Není divu, naposledy v národním týmu ukázal, že je ve velké fazoně.

„On má takové specifické bruslení, takže jsem si na něj dával velký pozor. Když tam někdo ke mně kulhá, vím, že je to on. Každopádně když vleze na led, pokaždé dovede něco vymyslet,“ vykládal Mazanec.

Kovář se výrazněji předvedl pouze v jedné přesilovce, a to krátce po vedoucím gólu Švýcarů. „Byl hodně vidět. Většinou hraje na brankovišti a odskakuje si, teď ho postavili na kruh, aby střílel a nahrával z voleje, takže jsem ho viděl vážně docela dost,“ uznal brankář.

Nejen viděl - ale také pocítil. V první třetině ho Kovář ranou z úhlu trefil do hlavy. Puk o masku jen cinkl. „To si s ním ještě popovídám, to se kamarádům prostě nedělá,“ smál se Mazanec.

Po duelu byl spokojenější, uvidí se, kdo bude v lepší náladě po odvetě. Favoritem jsou Švýcaři, kteří i v Hradci demonstrovali sílu. Mountfield se však nedal.

Zradily ho rukavice

Jel sám na bránu, viděl mezeru pod vyrážečkou gólmana. Daniel Rákos, útočník Hradce, však v první třetině zápasu Ligy mistrů proti Zugu pálil vedle.



„Nechci se vymlouvat, ale tím, že na Ligu mistrů musíme mít jiné rukavice, mi to nesedlo tak, jak jsem si představoval,“ řekl po remíze 1:1.



Mnohé napadne, že je to trapné vykrucování, ale Rákosovi věřte. Jeden z partnerů Ligy mistrů si vymínil, že budou hokejisté nosit jeho vybavení. Pro hráče je to nezvyk,tak to prostě je.