Hradec je v semifinále! V něm vyzve Djurgaarden

Dokázali to. Jsou mezi nejlepšími čtyřmi týmy Evropy. Hokejisté Hradce Králové zvládli v úterý večer odvetu čtvrtfinále play off Ligy mistrů a po výhře 4:0 v Zugu (první zápas 1:1) postoupili jako jediný český zástupce do lednového semifinále. V něm jsou hned tři švédské celky.

Čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield HK - EV Zug. | Foto: Mountfield HK/ Stanislav Souček