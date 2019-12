Dorazí elitní klub švýcarské ligy, soutěže všeobecně považované za kvalitnější, než je česká extraliga. Navíc v sestavě s českým centrem Janem Kovářem, možná nejlepším hokejistou působícím mimo zámořskou NHL.

Hokejový Hradec se v úterý v prvním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů poměří s Zugem, v ČPP aréně se začíná v 18 hodin.

„Chceme si vytvořit co nejlepší pozici do odvety,“ řekl asistent Aleš Krátoška.

Jak na to, ukazuje mužstvo v posledních zápasech. Mountfield hraje poté, co se hlavní postavou na střídačce stal Vladimír Růžička, jinak než dřív.

„Vidím tu změnu a můžu ji popsat,“ usmál se olomoucký trenér Zdeněk Moták poté, co jeho mužstvo padlo v neděli v podvečer v Hradci 1:2.

Východočeši dospěli k vítězství opatrnějším stylem, než praktikovali za vlády Tomáše Martince, společně s Růžičkou pořád hlavního trenéra.

Jenže jeho vize aktivního hokeje, od něhož neustupoval za žádných okolností, byla rošádou na lavičce upozaděna, což je zřejmé.

„Hrajeme více do obrany. Snažíme se vyhrát na dva tři góly, nedostat žádný, maximálně jeden,“ popsal útočník Matěj Chalupa.

„Je to vidět hlavně na obraně středního pásma. Hrají tu Růžovu odstoupenou obranu,“ přikývl odborník Moták. „Přesně tak,“ dodal Chalupa.

V praxi to znamená, že se Mountfield snaží lapit soupeře do jakési sítě. Dříve ho hráči naháněli po celé ploše, nutili ho k chybě. „V pěti dozadu, v pěti dopředu, teď je to dva, jedna, dva,“ potvrdil Chalupa.

„Především jsou velice nepříjemní v obranném pásmu a do útoku pořád stejně výborní,“ řekl olomoucký kouč. „Shodou okolností jsem v sobotu mluvil s Markem Sýkorou a ten mi řekl: Obrana vyhrává zápasy,“ prozradil, co řešil se známým trenérem a televizním expertem.

Dnes se uvidí, zda bude nová taktika fungovat i při srážce s elitou. „Zug patří společně se švédskou Frölundou k tomu nejlepšímu,“ prohlásil Krátoška.

Švýcaři to potvrdili i v osmifinále, v němž vyřadili Plzeň, k čemuž přispěl také Kovář. „Já osobně jsem se v týmu s Honzou nikdy nesetkal, ale vždycky jsem ho sledoval. Je to neuvěřitelně chytrý hráč,“ ocenil úterního soka Chalupa, stejně jako Kovář bývalý hráč Plzně.

Kdo z nich půjde do odvety spokojenější?