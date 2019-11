V časech nedobrých zvládl hokejový Hradec Králové osmifinále Ligy mistrů, je mezi osmi nejlepšími týmy Evropy.

14. kolo extraligy ledního hokeje mezi HC Bílí Tygři Liberec a HK Mountfield Hradec Králové. Na snímku Matěj Chalupa. | Foto: Deník/Kamil Košun

Nešlape to, to je jasné. Přesto se objevilo světlo na konci tunelu. Hokejový Hradec uhrál v sérii s Mannheimem, mistrem Německa, postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.V odvetě na ledě soupeře remizoval v úterý večer 1:1. Po domácí výhře 1:0 to stačilo.