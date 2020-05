Kam s mladými? Hradec cílí na duo klubů z 1. ligy

/FOTOGALERIE/ Pomohl postoupit Vrchlabí do první ligy, tedy do druhé nejvyšší soutěže. Hokejový Hradec si maloval, jak poté v Krkonoších porostou jeho mladí hráči. Jenže je to jinak, Vrchlabí stvoří symbiózu s Pardubicemi.

První letní trénink hokejistů Mountfieldu HK ve sportovním areálu ve Vysoké nad Labem. | Foto: Deník/ Michal Fanta