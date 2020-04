Pandemie zapříčiněná koronavirem, samozřejmě, trefila i hokejový Hradec. Na zimáku je pusto. To je první pohled. Ale ten druhý už vidí horečnou aktivitu.

O víkendu podepsal nový kontrakt klíčový obránce Petr Zámorský, to je na potlesk. Hráči navíc přistoupili na redukci odměny v příštích měsících. „Zatím to nechci úplně konkretizovat,“ neprozradil procenta, s nimiž půjdou hokejisté dolů, generální manažer Aleš Kmoníček.

I to je v pořádku.

Jenže ještě zásadnější otázka se řeší nyní - a to celý týden. Kdo bude novým trenérem Mountfieldu?

Možností je několik, v zákulisí jsou zhusta komentované. Co víme?

Říha, Hynek?

Zaprvé: Je prakticky jisté, že nebude pokračovat spojení Vladimír Růžička, Tomáš Martinec. Růžička přišel jako spasitel, když se mladému koučovi nedařilo, jak si vedení Mountfieldu představovalo.

Nástup dvojnásobného mistra světa v roli trenéra nedopadl podle představ. Hradec sice došel do finále Ligy mistrů , ale v domácí extralize strádal. Nakonec se dostal (poprvé v novodobé historii), pouze do předkola play off.

Jeho běh ukončila pandemie a šéf klubu Miroslav Schön přiznal: „Mám zamotanou hlavu z toho, kdo bude trenérem.“

Tato slova platí i dnes, i když už dlouho probleskují informace o možných budoucích řešeních.

Dvě jsou nabíledni. Zůstane Růžička, který se v mezidobí nedohodl s rodným Litvínovem. V tom případě by Martinec odešel - asi by zůstal u mládeže a zřejmě by převzal reprezentaci do sedmnácti let.

Hynek a Sýkora

Druhé je Martinec jako hlavní trenér. Má smlouvu. je spjat s klubem. „Já teď opravdu nemůžu komentovat, co se bude dít,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček. „Myslím, že se rozhodne do konce týdne.“

Hradec každopádně jednal s Milošem Říhou, dosluhujícím trenérem reprezentace. A také s Pavlem Hynkem, mužem, který v Mountfieldu působil jako asistent kouče Václava Sýkory.

Druhá varianta není příliš pravděpodobná, právě kvůli Sýkorovi. Druhá zadrhává na tom, že Říha chce práci také pro své syna, rovněž trenéra.

Na druhou stranu Martinec by si dovedl představit spolupráci s touto dvojicí.

Jak to dopadne?