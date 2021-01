Extraligové kluby z Liberce a Hradce Králové se domluvily, že hostování Radovana Pavlíka v Liberci a Marka Zachara v Hradci bude trvat až do konce této sezony. Oba hráči se přitom do svých kmenových klubů měli vrátit na konci ledna, ale situace se poněkud změnila.

Radovan Pavlík v tygřím dresu. | Foto: www.hcbilitygri.cz/Jiří Princ

Radovan Pavlík si po svém příchodu do Liberce zapsal do statistik v sedmnácti zápasech čtyři kanadské body. Marek Zachar zaznamenal pod Bílou věží ještě o dva body více. Smlouva Marka Zachara v Liberci s datem trvání do 30. dubna 2022 zůstává v platnosti.