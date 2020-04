Plán zněl jasně: Pomoci Vrchlabí do první ligy, tedy do druhé nejvyšší soutěže. A pak tým z Krkonoš využívat jako svou farmu, místo, kde se otrkají mladí kluci, kde se mohou případně po zraněních rozehrát členové extraligového kádru.

Tak to měl hokejový Hradec vymyšlené. Jenže okolnosti tomu nepřejí.

Zaprvé je tu koronavirový sok, který udělal do rozpočtu klubů nejednu díru.

Proto se Vrchlabští nyní rozhodují, zda první ligu, do níž se propracovali, vůbec přijmou. Proto dal Mountfield jasně najevo, že v tomto případě nebude schopen výrazně Stadionu přispívat na nákladnější vyšší soutěž.

„Naše možnosti jsou omezené a vše, co jsme mohli, jsme Vrchlabí nabídli. Více to neovlivníme, a proto to v tuto chvíli neřeším,“ přiznal na klubovém webu Aleš Kmoníček, hradecký generální manažer.

Druhou záležitostí je možný vstup byznysmena Petra Dědka do pardubického klubu. Podnikatel, který je dlouholetým podporovatelem hokeje ve Vrchlabí, má v plánu, že se Stadion stane farmou Dynama, že mu umožní finanční pomocí hrát první ligu.

Těžko si pak lze představit spolupráci Hradce s Pardubicemi, že…

„Zřejmě je schopen jim nabídnout i finanční pomoc, kterou my schopni nejsme, ale blíže bych se k tomu nerad vyjadřoval, protože o tom moc nevím,“ glosoval situaci Kmoníček.

Ano, tak se Dědek vyjádřil. Pokud tedy ve středu pardubičtí zastupitelé rozhodnou, že se stane majitelem Dynama, bude to mít velký vliv také na Hradec.

Klub bude muset zintenzivnit spolupráci s jinými kluby v první lize. Vrchlabí bude zapovězeno. „Myslím, že to zvládneme,“ ujistil generální manažer.