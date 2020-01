Neměli úplně dobré období, ale během vánočních zápasů se zvedli. Proto se rozhodně nečekal tvrdý úder, který směrem do kabiny hradeckých hokejistů poslal Miroslav Schön, šéf klubu.

Hráči Mountfieldu mají zastavené výplaty, na což jako první upozornil server iSport.

Direkt přišel ve chvíli, kdy mělza sebou mančaft vedený trenéry Vladimírem Růžičkou a Tomášem Martincem dvě výhry – a to ne úplně obyčejné. Ovládl derby v Pardubicích, poté zdolal doma pražskou Spartu a sesadil ji z prvního místa tabulky.

Přesto boss Mountfieldu, který je známý svým nekompromisním chováním, zasáhl.

Sezení ve Stockholmu

„Samozřejmě jsme o tom věděli, že to může přijít,“ řekl Martinec po pátečním duelu s Brnem. V něm hradecký kolektiv – jen tak mimochodem – přidal třetí výhru v řadě.

„Myslím, že se to v zápase neprojevilo,“ usmál se kouč.

„Tohle komentovat nebudu, nezlobte se. Nás musí zajímat to, co se děje na ledě, vyhrávat zápasy, tohle je věc, kterou potřebujeme. Věci okolo je zbytečné teď řešit. Mám hroznou radost, že jsme vyhráli,“ doplnil ho kapitán týmu Radek Smoleňák, střelec vítězné brankyv prodloužení.

Vedle zmrazených plateb čeká hokejisty ještě jedná (možná nepříliš příjemná) chvíle.

Ve Stockholmu, kam dnes v pondělí odlétají na úterní semifinále Ligy mistrů proti místnímu Djurgaardenu, bude na programu setkání se Schönem. Na něm klubový šéf ozřejmí svůj krok.

Jak hokejisté zareagují?

Zatím je nepříjemnost nerozhodila, od Štědrého dne jsou v extralize stoprocentní.

Glosa Jiřího Fejgla: Kolektivní trest není cesta



Miroslav Schön, první muž hradeckého hokejového klubu, je tvrdý, někdy až prchlivý šéf. To se ví. Například Dominik Graňák, v minulé sezoně kapitán týmu, odešel i kvůli jeho krokům vůči hráčům do Karlových Varů.



Nynější pozastavení výplat přesně zapadá do Schönova chování, není vlastně ani moc překvapivé. Boss zkrátka vystupuje ve stylu: „Já platím, já rozhoduju, já mám moc.“ Klub třímá pevněv rukou, i když v něm město vlastní padesátiprocentní podíl. Ale to nyní nechme stranou. Spíš se zabývejme samotným krokem vůči hráčům.



Tvrdost vůči profesionálním sportovcům je často na místě. Jsou luxusně placeni, proto musí mít odpovědnost za své chování, přístup, výsledky.



Jenže stejně jako ve všech jiných případech nemůže fungovat kolektivní trest. Každý hráč má své postavení, vliv na tým (tedy možnost zahýbat výkonem), formu v dané období.



Plošné zastavení výplat to nerozlišuje, proto to není dobrý krok.