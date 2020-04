Zkraje dubna byl představenstvem hokejového klubu zvolen hlavním trenérem Vladimír Růžička, který byl pověřen sestavením zbytku trenérského a realizačního týmu. Ve druhé polovině měsíce padlo definitivní rozhodnutí, asistenty zkušeného kouče budou v sezoně 2020/21 dva bývalí vynikající hokejisté.

„Vláďa Růžička dostal možnost vybrat si asistenty podle svého uvážení. Ukázal na Daniela Brandu, kterého dobře zná nejen z působení ve Slavii Praha, a Davida Kočího, jenž zná hradecké prostředí z loňského působení u juniorů a s jehož prací jsme byli spokojeni. Pro nás je velmi důležité a pozitivní, že se trenéři navzájem znají,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček k postupu při výběru asistentů. „Oba asistenti podepsali jednoleté trenérské smlouvy. Tímto máme celý realizační tým pohromadě a můžeme se začít připravovat na novou sezonu,“ doplnil.

Dosavadní asistenti u extraligového týmu pokračovat nebudou. Petru Svobodovi skončila v Hradci Králové smlouva, Aleš Krátoška by měl působit u zdejší mládeže.

Rozdělené role, společná práce

Růžička působí coby hlavní kouč v české nejvyšší soutěži od sezony 2000/01 s jedinou výjimkou. V ročníku 2014/15 se soustředil na národní mužstvo a mládež Slavie Praha. Sezona 2020/21 pro něj tak bude jubilejní dvacátá v extralize. Spolupracovat v ní bude se dvěma mladými trenéry. „Oba kluci působili u dorostu a juniorky, jsou mladí, mají hodně energie a určitě přinesou na náš hokej nový vhled. Je to mladá krev, což je pro mě jedině dobře,“ těší ho.

S novými asistenty na lavičce doposud nespolupracoval, ale přehled o sobě mají. Branda byl například čtyři roky ve Slavii Růžičkovým svěřencem. „Dana znám dlouho, byl to velice dobrý útočník. Je to mladší trenér, který působil u mládeže. Určitě je to pro něj velká výzva,“ myslí si olympijský vítěz z Nagana. S Kočím se zase potkávali dva roky v Chomutově a rok v Hradci Králové. „David byl vynikající hokejista, který má velké zkušenosti jako hráč, dlouho působil v NHL a má velký přehled. Trénoval dorostenecká nebo juniorská mužstva včetně Hradce, to je pro mě dost důležité,“ říká na konto osmatřicetiletého kolegy.

A jaké role že bude mít trenérské trio? „Určitě je budeme mít rozdělené, ale naše práce bude hodně společná. Dan by měl mít na starost útočníky, David zase obránce. Hodně chceme zapojit do akce i Michala Tvrdíka, který hokej vidí velice dobře. Veškeré činnosti si mezi sebe rozdělíme a já věřím, že spolupráce bude dobrá. S týmem budeme chtít být úspěšní,“ vzkazuje šestapadesátiletý kouč, který už se svými kolegy chystá letní přípravu.

Hráči by se měli v ČPP Aréně hlásit na začátku května. Vše však záleží na aktuálních podmínkách v České republice. „S tréninkem po skupinkách chceme začít 5. května. Uvidíme, jaká budou nařízení vlády. Jet bychom měli do 3. července. Pak budou dva týdny volno, na led bychom chtěli jít okolo 23. července,“ představuje Růžička plán neoblíbené části sezony. Ta by měla být opět v režii Michala Tvrdíka. „Kluci měli poměrně dlouho volno, jsou odpočinutí a potřebují se do toho co nejdříve dostat. Kondiční trenér je tady vynikající a hodně na něj sázím. O přípravě povedeme různé debaty, ale poslední slovo k tomu bude mít on. Všechno je před námi, na práci toho máme dost,“ dodal Vladimír Růžička.

Realizační tým pro sezonu 2020/21:



Vladimír Růžička - hlavní trenér

Daniel Branda - asistent trenéra

David Kočí - asistent trenéra



Robert Horyna - trenér brankářů

Michal Tvrdík - kondiční trenér, videotrenér

Patrik Stehno - videotrenér, statistik

Ladislav Souček - vedoucí mužstva, kustod

Tomáš Bartoň - masér

Petr Pluhař - kustod

Jan Vícha - lékař

Jan Folvarský - lékař

Jakub Dudek - fyzioterapeut

Radovan Sakaláš - fyzioterapeut