Je to mírně pikantní spojení. Vladimír Růžička si za asistenty vybral dva muže spojené s velkými pražskými kluby – se Spartou a Slavií.

Daniel Branda odehrál své nejlepší sezony v extralize ve Slavii, a to pod vedením Vladimíra Růžičky. Naposledy působil jako svazový mládežnický trenér.

Česká část kariéry Davida Krejčího, prvního českého echt bitkaře v NHL, je výlučně spjata se Spartou.

„Oba asistenti podepsali jednoleté trenérské smlouvy. Tímto máme celý realizační tým pohromadě a můžeme se začít připravovat na novou sezonu,“ glosoval generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Přes angažmá u velkých rivalů (Branda si epizodně zahrál i za Spartu) mají asistenti jedno společné. Nyní mají pomoci Růžičkovi elánem, novým pohledem na hokej.

Mladé pušky

„Oba kluci působili u dorostu a juniorky, jsou mladí, mají hodně energie a určitě přinesou na náš hokej nový vhled. Je to mladá krev, což je pro mě jedině dobře,“ řekl šestapadesátiletý Růžička.

Ten přišel do Hradce minulý rok na podzim a působil u prvního mančaftu ve dvojici hlavních trenérů společně s Tomášem Martincem. Po sezoně nakonec dostal přes rozpačité výkony týmu v extralize od majitele klubu Miroslava Schöna šanci a stal se jediným koučem, šéfem lavičky.

S tím byla spojena také možnost vybrat si sám nejbližší spolupracovníky.

Osmatřicetiletý Kočí, jenž v NHL nastřádal téměř sto padesát startů, se k prvnímu celku posunul od hradecké juniorky. S ní byl velmi úspěšný, vyhrál základní část nejvyšší soutěže.

„David byl vynikající hokejista, který má velké zkušenosti jako hráč a má velký přehled. Trénoval dorostenecká nebo juniorská mužstva včetně Hradce, to je pro mě dost důležité,“ ocenil Růžička.

Čtyřiačtyřicetiletého Brandu přivedl i proto, že ví, co od něj čekat. „Dana znám velice dlouho, byl to velice dobrý útočník. Je to mladší trenér, který působil u mládeže. Určitě je to pro něj velká výzva,“ prohlásil Růžička.

„Určitě je budeme mít rozdělené, ale naše práce bude hodně společná. Dan by měl mít na starost útočníky, David zase obránce. Hodně chceme zapojit do akce i Michala Tvrdíka, který hokej vidí velice dobře. Veškeré činnosti si mezi sebe rozdělíme a já věřím, že spolupráce bude dobrá. S týmem budeme chtít být úspěšní,“ řekl trenér.

Nový realizační tým by měl začít naplno fungovat na začátku května, kdy odstartuje letní příprava. Zatím není jisté, v jaké formě bude probíhat. To rozhodne až aktuální situace kolem koronaviru.

Při nabírání kondice by měl mít klíčovou roli Tvrdík, jenž byl už v minulém realizačním týmu.

„Kluci měli poměrně dlouho volno, jsou odpočinutí a potřebují se do toho co nejdříve dostat. Kondiční trenér je tady vynikající a hodně na něj sázím. O přípravě povedeme různé debaty, ale poslední slovo k tomu bude mít on. Všechno je to před námi, na práci toho máme dost,“ naplánoval hlavní kouč.

Kam se vrtne Martinec a spol.?



Nástup Vladimíra Růžičky na místo jediného hlavního kouče téměř kompletně rozbombardoval minulý realizační tým.

Ano, zůstává kondiční kouč Michal Tvrdík a trenér brankářů Robert Horyna, ale jinak skončil šéf Tomáš Martinec a jeho asistenti Aleš Krátoška s Petrem Svobodou.

První dva zůstávají v Mountfieldu, oba u mládeže.

Martinec je šéftrenérem sportovního centra, má zásadní vliv na chod celého klubu. Proto se rozhodl, že nepřijme po konci u prvního mužstva žádnou z nabídek, které mu přišly. „Mám tady odpovědnost. Například ke klukům a jejich rodičům, které jsem v minulosti přivedl,“ řekl už před časem.

Nyní po sezoně se mluvilo o tom, že o něj měl zájem Litvínov, před časem zase údajně přilétlo laso z Pardubic.

Krátoška je vedoucím svazové akademie přidružené ke klubu, navíc byl i v minulé sezoně v realizačním týmu juniorky. Ta bude nyní - po posunu Davida Kočího k mužům - hledat trenéra…

Jediný, kdo v Hradci už nebude působit, je Petr Svoboda. „Skončila mu smlouva,“ uvedl klub.