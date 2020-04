Při tomto kroku využil kontroverzní klauzule ve smlouvách mluvící o tom, že klub může v případě zásahu vyšší moci okamžitě ukončit kontrakt. Šéfové Mountfieldu za něj - samozřejmě - považovali vypuknutí koronavirové krize a předčasné ukončení sezony.

Proto dostali padáka obránci Oskars Cibulskis, Tomáš Linhart, Oscar Daniel Eklund, Petr Šidlík a útočník Lukáš Žejdl.

Už tehdy se ozvala hráčská asociace vedená Liborem Zbořilem, trochu paradoxně právníkem právě z Hradce Králové.

Smírčí komise svazu dala jeho straně za pravdu. V pondělí rozhodla o neplatnosti výpovědí – tedy zatím jen ve dvou případech, protože své případy jí předali pouze Šidlík s Žejdlem.

„Smírčí komise dospěla přitom, že výpovědi jsou neplatné a smlouvy na jejich základě nezanikly. Podrobnější odůvodnění výroku poskytneme, jakmile jeho písemné vyhotovení obdrží všichni účastníci řízení, tedy do konce příštího týdne,“ uvedl svaz.

„Od začátku jsme tyto výpovědi považovali za neoprávněné, nepodložené a neúčinné,“ reagoval předseda hráčských odborů Zbořil.

Samozřejmě byl nadšený.

Což se - logicky - nedá říct o druhé straně. Mountfield nyní předal kauzu svým právníkům, kteří navrhnou další postup.

„My s rozhodnutím nesouhlasíme,“ pronesl generální manažer Aleš Kmoníček. „Víc k tomu zatím říkat nebudu, snad jen, že by mě zajímalo, co jiného může být zásah vyšší moci než tato současná situace,“ dodal.

Pokud se Hradečtí pustí do boje, spor opustí hokejové prostředí. Proti verdiktu smírčí komise se totiž nelze odvolat, a tak by Mountfield musel vstoupit do civilního soudního procesu.

A to by kauzu teprve našponovalo…

Glosa Jiřího Fejgla: Co je tedy vyšší moc?

Shrňme si to rychle: Hradec vyhodil po sezoně pět hokejistů na základě klauzule ve smlouvě, jež mu to dovoluje udělat ve chvíli, kdy hokejový život ovlivní vyšší moc.

Nyní mu svaz oznámil, že si to nemohl dovolit (článek čtěte na straně 15).

Kdo má vlastně pravdu a nárok uspět?

Ano, od Mountfieldu je to tvrdý krok. Hráči přijdou o stovky tisíc – na druhou stranu klub ušetří. Je tu však i možnost zneužití: Zbavím se hráče, který má dlouhý kontrakt, přitom s ním nejsem spokojený. To není košer.

Jenže skutečnost je jednoduchá. Hráči prostě ve smlouvách tento dodatek mají. Proto si Hradec (i další kluby) dovolil přistoupit k tvrdému kroku.

Je to pochopitelné, co už je jiného vyšší moc než nynější pandemie? Odpověď se nabízí.