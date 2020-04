Až šest účastníků z Královéhradeckého kraje mohl mít následující ročník druhé hokejové ligy. Doposud v této soutěži, konkrétně ve skupině Sever, působily týmy Vrchlabí, Dvora Králové, Trutnova a Nové Paky, která byla v uplynulé nedokončené sezoně nováčkem.

Postup a právo účasti v druholigové soutěži pro sezonu 2020/21 bylo nabídnuto dalším dvěma regionálním celkům – Novému Bydžovu a Jičínu. Ty ve svých soutěžích dosáhly nejlepšího sportovního výsledku před nuceným ukončením sezony 2019/20. Podmínkou bylo, že v soutěži byla úplně sehrána dlouhodobá část, bezprostředně předcházející části závěrečné a že příslušný oddíl nebyl k datu ukončení soutěže vyřazen z play off. To oba týmy splnily. Stadion vládl krajské lize Královéhradecka, mužstvo z města pohádek zase kralovalo na Liberecku.

Jak je však zřejmé z vyjádření trenérů obou klubů, ani jeden vyšší soutěž nevezme.

Stadion Nový Bydžov

Jan Kubišta, hrající trenér: „Variantu postupu jsme zvažovali poměrně krátce. Prakticky všichni jsme se totiž shodli, že chceme zůstat v kraji. Již dříve jsme avizovali, že bychom byli raději, kdyby se podařilo sloučit soutěže v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. A tuto variantu intenzivně podporujeme i nadále. Druhá liga pro nás není. Je to finančně náročnější, poměrně dost se najezdíte a mužstvo, které postoupí, musí z větší části obměnit kádr. My jsme se rozhodli mít ustálený kádr, zůstat v krajské lize a podávat co nejlepší výkony. Druhá liga teď momentálně pro nás rozhodně není prioritou. Na této nabídce se mi líbilo snad jen to, že by šlo o postup úplně zadarmo, člověk nemusel hrát finále play off ani nějakou baráž či kvalifikaci.“

HC Stavební stroje Jičín

Daniel Pletka, trenér a sportovní manažer: „Příští rok budeme hrát opět krajskou ligu, máme sice možnost jít do druhé ligy, ale nevyužijeme ji. Důvodů je hned několik. Je tam obrovský finanční rozdíl, navíc bychom museli obměnit velkou část týmu, protože bychom v tuto chvíli nebyli konkurenceschopní. Touto cestou jít nechceme, kluci tady mají hokej rádi a nechceme je odstavit. Takže po schůzce vedení a hráčů jsme rozhodli takto. Ještě zůstává otázka, kde budeme příští rok hrát. Pokud by se na Královéhradecku hrálo pouze o víkendu, tak bychom se do soutěže chtěli vrátit, ale jestli zůstane formát středa, víkend, tak zůstaneme na Liberecku. Jinak jsme s uplynulou sezonou spokojeni. Až do závěru se nám dařilo skvěle, poté jsme sice dvakrát prohráli, což bych připisoval nějakému uspokojení. Play off s Turnovem jsem očekával těžké, což se nakonec potvrdilo a se štěstím jsme ho zvládli, finále už se nehrálo.“