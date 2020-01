Vendulka je desetiletá dívka, která bohužel patří mezi několik desítek lidí na celém světě, a je jedinou (!) v ČR, trpící vrozenou dominantní formou imunodeficitu, čili poruchou imunitního systému, označenou číslem 818-821delTTAA v IFNR1, za kterým se skrývá neschopnost organismu bránit se jakékoli formě mykobakterií. Z důvodu této nemoci prožila více než dva roky v nemocnici, absolvovala již deset operací a deset vyšetření v celkové anestézii. Byla léčena proti ptačí tuberkulóze a má také defekt na srdíčku.

Trutnovský klub dopředu svým fanouškům i dalším návštěvníkům sobotního utkání nastínil, jakou formou budou moci přispět na dobrou věc.

Forma podpory

– ze vstupného: každá vstupenka stojí 20 korun, pro tento zápas neplatí permanentky

– z dražby dresů: Trutnov nastoupí ve speciální edici růžových dresů, které se poté budou dražit, výtěžek z dražby půjde opět pro Vendulku

– z kasiček: před utkáním, ale i při utkání, bude možnost přispět libovolnou částkou do kasiček, které budou na zimním stadionu

– od partnerů: partneři Trutnova nakoupili celkem 1200 vstupenek, které rozdáváme do škol v Trutnově, dále partneři přispěli výraznými finančními částkami na podporu nemocné Vendulky

– HC Děčín: vybírá mezi mužstvem, vedením a realizačním týmem finanční obnos, který opět půjde na podporu Vendulku

– HC BAK Trutnov: stejně tak jako Děčín, i Trutnov mezi sebou vybírá finanční částky

K významu sobotního utkání s Děčínem se vyjádřil Ondřej Poul, sportovní manažer HC BAK Trutnov.

Kde myšlenka pomáhat vznikla?

Na tuto myšlenku jsme přišli společně s naším generálním partnerem stavební společností BAK, a.s. Ačkoli jsme amatéři, snažíme se i my pomáhat. Vendulka a její rodina má velmi náročný život a léčba této malinké holčičky je velmi nákladná. Chtěli bychom vybrat co nejvíce peněz, abychom jí co nejvíce pomohli a udělali jí radost.

Proč právě při utkání s Děčínem?

S tímto klubem máme nadstandardní vztahy. Nejen sportovní, ale i osobní. Kluci z Děčína nápad kvitovali a patří jim obrovský dík, že se budou na vybírání peněz podílet. Byl to jednoznačně jediný tým, se kterým bychom do takové akce šli. I kluci z Děčína mají srdíčko na správném místě.

V utkání ale půjde také o důležité body…

Ano, to je pravda a my uděláme všechno pro to, abychom utkání nejen pro naše fanoušky, ale i pro Vendulku, vyhráli a mohli se radovat dvojnásobně. Že akce dopadne na výbornou a že vyhrajeme.

Kompletní program 33. kola II. ligy skupiny Sever - sobota 16.00: Trutnov – Děčín. 17.00: Nová Paka – Dvůr Králové nad Labem. 17.30: Mostečtí Lvi – Bílina. 18.00: Jablonec nad Nisou – Vrchlabí.