VÝCHODNÍ ČECHY - Pardubičtí hokejisté zvítězili i v druhém utkání Tipsport Cupu, když si v repríze extraligového finále poradili s pražskou Spartou 3:2. Přípravné zápasy odehrály i dva prvoligové celky z východních Čech. Hradec Králové remizoval na ledě Mladé Boleslavi, stejně tak jako nováček z Vrchlabí doma s Benátkami.

Pardubice : Sparta Praha | Foto: DENÍK/Tomáš Dvořák

Pardubice – Sparta Praha 3:2

Východočeši vtrhli na Pražany opravdu zhurta a už ve 4. minutě zaplněná chrudimská hla slavila. Koma se od modré napřáhl a procedil kotouč skrz Valentovi betony – 1:0. Pardubice jasně udávaly tempo hry a v 9. minutě přidaly další zásah. Po přesné kombinaci elitní formace zakončoval do horní poloviny branky kanonýr Sýkora – 2:0.

Ani v druhé třetině se mnoho neměnilo. Sparta se v kombinované sestavě jen bránila. V 37. minutě stál na konci pohledné akce Somík, pro něhož to byla premiérová trefa v pardubickém dresu – 3:0. Sparta však ještě do konce druhé dvacetiminutovky stačila snížit. Přesným zakončovatelem byl Ton – 3:1. Tentýž hráč se postaral málem o dramatickou koncovku svým druhým gólem, ale Moeller si výhru vzít nenechal.

Fakta – branky a asistence: 4. Koma (Ondřej), 9. Sýkora (Hlinka), 37. Somík (Richter) – 39. Ton (Melichárek), 51. Ton (Melichárek). Vyloučení: 9:14. Využití: 2:2. Diváci: 1470. Sestavy – HC Moeller Pardubice: Hylák – Snopek, Linhart, Čech, Koma, Richter, M. Šeda, J. Nakládal, Havíř – Sýkora, Rolinek, Hlinka – Somík, Blažek, Ondřej – L. Havel, Koukal, Cetkovský – Klejna, Rákos, Haluza. HC Sparta Praha: Valent – Ptáček, Jerofejevs, Tabaček, Vojta, J. Nedvěd, Mrázek, Lukačovič, Cuník – Ton, Vaic, Dragoun – Langhammer, M. Havel, Hromas – Protivný, Švagrovský, Zelenka – Podlešák, Melichárek.

Pavel Rohlík, asistent trenéra HC Moeller Pardubice: „Bylo to hodně podobné utkání tomu s Libercem. Opět se hrálo v tempu a nevypadalo to jako přátelské střetnutí. Za stavu 3:0 jsme duel trochu podcenili. Pětatřicet minut jsme hráli výborně a Spartu k ničemu nepustili. Pak jsme z duelu udělali poněkud drama. Mladí hráči Klejna s Rákosem mají za úkol hrát důrazný hokej do těla. Dnes to splnili, jsme spokojeni. Premiéra se povedla i Radovanu Somíkovi. Je to výborný bruslař, prostě výtečný hráč. Jeho výkonnost jistě půjde ještě nahoru.“

Mladá Boleslav – Hradec 4:4

Hradečtí hokejisté remizovali v dalším přípravném utkání na ledě Mladé Boleslavi 4:4, když v průběhu zápasu dokázali otočit výsledek na 4:3. Do souboje zasáhla i čerstvá posila Jan Kolář se sousedních Pardubic. Jednadvacetiletý bek hned ve svém úvodním zápasu za svůj nový klub skóroval. Společně s Kolářem přichází na zkoušku z téhož oddílu talentovaný útočník Ladislav Jindřich.

Fakta – branky a asistence: 7. Eiselt, 15. Hradecký (Vlk), 22. Eiselt (Tondr), 44. Eiselt – 9. Kolář (Toužimský), 14. Vondráček (Vítek), 28. Roubík (Kadlec), 29. Lesák (Fišer). Sestava Hradce: Dušek (Ondrejka) - Toužimský, Kolář, Lesák, Hendrich, Pazdera, Táborský, Burián - Vítek, Roubík, Kadlec - Šeda, Vondráček, Fišer - Sakrajda, Volráb, Šebek.

Vrchlabí – Benátky n. J. 2:2

Ve svém třetím přípravném zápase remizovalo Vrchlabí s druholigovými Benátkami. Domácí nastoupili do utkání, které se hrálo netradičně 4x15 minut, bez několika zraněných hráčů a od 7. min. po Zajíčkově gólu museli dotahovat náskok soupeře. Prvoligovému nováčkovi se však brzy po dorážce Bryneckého podařilo vyrovnat a v 50. min. otočil výsledek Nevyhoštěný. V závěru však za hosty srovnal Kristek.

Fakta – branky a asistence: 10. Brynecký, 50. Nevyhoštěný (Chaloupka) – 7. Zajíček (Mařík), 59. Kristek (Jakeš). Rozhodčí: Kubeš. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:1. Čtvrtiny: 1:1, 0:0, 0:0, 1:1. Diváci: 700. HC Vrchlabí – 1. a 2. čtvrtina: Falta – Matějíček, Bendík, Hrach, Červa, Spilka – Tvrdek, Pajič, Brynecký – Valko, Král, Dvořák, Hájek – Nakládal, Vach, Nevyhoštěný. 3. a 4. čtvrtina: Ševčík – Vyskočil, Chaloupka, Pinka, Giba – Bárta, Horčička, Plodek – Nakládal, Vach, Nevyhoštěný – Valko, Dvořák, Hájek.