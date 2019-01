Odehrál třetí utkání po návratu z nepovedené štace v Havířově. Po dvou výhrách by ale hradecký útočníknejraději vymazal sobotní duel v Olomouci, odkud jeho tým odjel s debaklem. / O ZÁPASU ČTĚTE ZDE



Patriku, porážka 1:7 je vysoká. Co ji zapříčinilo?

(ušklíbne se) Určitě jsme nepodali dobrý výkon. Naopak soupeř hrál výborně a všechno mu vyšlo. My jsme na Hanou odjížděli poněkud oslabeni a i to bylo zřejmě jednou z příčin takovéto prohry.



Po vašem snížení na 1:2 jste mohli vyrovnat, jenže místo toho jste z protiútoku inkasovali. Byl to zlomový moment?

Rozhodně to byl zlomový moment zápasu. Když jsme snížili, tak jsme se cítili dobře, jenže zanedlouho padl gól na 3:1. Byl do šatny a pravděpodobně nás srazil.



Naznačil jste, že jste byli v Olomouci oslabeni. Chyběli především zkušení tahouni Martin Koudelka s Jaroslavem Roubíkem?

Jednoznačně. Oba jsou elitními útočníky. Když takoví hráči chybějí, tak to pro mužstvo není vůbec dobré. I přesto jsme se s tím chtěli vyrovnat, ale bohužel to nevyšlo. Budu rád, když se v pondělí vrátí.



Vaši trenéři po zápase hodně spílali rozhodčím. Údajně arbitři neposuzovali fauly na obou stranách stejným metrem. Vidíte to podobně?

Já osobně si myslím, že to nehrálo roli. Podle mě nepískali nějak zvlášť špatně. Spíš my jsme nehráli dobře. Když člověk dostává góly, tak je z toho logicky trochu nervózní. Možná bychom to až zbytečně sváděli na rozhodčí. Prostě náš výkon byl špatný.



Po páté obdržené brance musela na vaší střídačce zasahovat ochranka, která odvedla kouče Mičku do kabiny. Jak jste vnímal celou situaci?

Byl jsem zrovna na ledě, takže přesně nevím, co se tam stalo. Myslím, že si trenér Mička vyžádal hlavního rozhodčího a něco mu říkal. Asi mu vytýkal chyby, o nichž se domníval, že udělal. Jenže rozhodčí to nějak neunesl a zavolal ochranku. Asi takhle nějak to bylo.



Třetí místo, které drží právě Olomouc, se vám vzdálilo, ale čtvrté budete i nadále hájit. Ve středu vás doma čeká lídr z Ústí nad Labem, což rozhodně nebude snadné sousto. Přesto vám postavení v tabulce velí vyhrát.

Určitě. Ústí však nebude jednoduchý soupeř. Má kvalitní mužstvo, s Chomutovem pravděpodobně nejlepší v soutěži. Nicméně my nebudeme chtít prohrát. Nechceme ani odevzdat špatný výkon jako v Olomouci. Uděláme všechno pro to, abychom byli Ústí minimálně vyrovnaným soupeřem.



Po návratu z Havířova jste odehrál třetí zápas. V jakém psychickém rozpoložení se cítíte?

(trochu se zamyslí) Přišel jsem z Havířova, kde se často prohrávalo. První dva zápasy, které jsem odehrál zase za Hradec, jsme vyhráli, takže jsem byl moc rád. V Olomouci to ovšem nevyšlo, tak doufám, že to napravíme ve středu.



Na havířovskou štaci asi nebudete vzpomínat v dobrém. Nebo se pletu?

I špatná zkušenost je zkušenost. Už je ale po všem a teď už snad budou lepší zítřky.