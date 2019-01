Hradec Králové – Ostrou premiéru si v hokejovém derby odbyl v roli hlavního trenéra vrchlabský Josef Řeháček, zápas hodně prožíval

„Velká derby“ nenudí. Už několikrát osvědčená pravda se potvrdila i v pátek. Druhá letošní srážka Hradce Králové s Vrchlabím nabídla na prvoligové scéně výjimečnou podívanou. Elektrizující bitva se rozhodla až v prodloužení po trefě hradeckého Víta Budínského na 5:4.



„Bylo znát, že jde o derby. Já si totiž myslím, že kdyby to derby nebylo, tak byl hokej o třídu až dvě pomalejší. I pro hráče je to lepší. Nemusíme je hecovat, sami se na zápas připraví. Když tady máme třeba Benátky, musíme klukům zdůrazňovat, že je třeba makat od začátku až do konce,“ tvrdil po utkání hradecký trenér Jiří Mička.



Parádní atmosféra v hledišti, devět gólů, sporné momenty. To vše bylo kořením derby. „Čtyři zápasy po sobě byly strašně náročné, museli jsme to uhrát srdíčkem. Dva body jsou zlaté,“ uvedl Mička. Pro soupeře měl jen slova chvály. „Nevím, jestli někdo čekal, že vyhrajeme 6:2. Sami jsme věděli, že to bude o hodně těžší, protože Vrchlabí má mančaft, který patří stoprocentně do první šestky ligy.“



Tým z Podkrkonoší cítil po utkání křivdu. Za nerozhodného stavu 2:2 mu byl upřený regulérní gól. Po ráně pukem do spodní části těla se skácel k zemi Spudil, odražený kotouč zametl do prázdné klece jeden z vrchlabských hokejistů, jenže chvilku předtím necitlivě přerušil rozhodčí Ondřej hru. „Cítíme se poškození. Sudí se mi sice přijel omluvit… Jenže co mu máte říct? Nejdříve podrazí dvacet chlapů a pak se přijde omluvit? Posouzení zákroků v závěru zápasu nebylo podle mého až tak objektivní. Byly to velké rány na naši psychiku. Prožijeme si krizi s odvoláním trenéra, hráči to mají v hlavě, a pak ještě tohle,“ soukal ze sebe vrchlabský trenér Josef Řeháček, jenž tým dočasně převzal po Vladimíru Jeřábkovi. V roli hlavního trenéra to pro něho byla ostrá premiéra. „Byl jsem nervózní. Chtěl jsem, aby se mužstvo zvedlo. Snažil jsem se udělat maximum. Snad se nám to podařilo. Škoda jen, že nejsou tři body, nebo alespoň dva.“



Řeháček byl do zápasu maximálně ponořen, hráče neustále hecoval, po vstřelených gólech zatínal pěsti, horlivě diskutoval s rozhodčími. „Trochu to byl i záměr, ukázat hráčům, že tam jsem s nimi. Ale především jsem taková povaha. Vždycky to budu na střídačce nějakým způsobem hecovat,“ usmíval se vrchlabský trenér.



Hradec si po„velkém derby“ konečně vydechne. Čtyři zápasy hrané v rychlém sledu prověřily odolnost týmu. Kouč Mička hráčům dokonce povolil lehké porušení životosprávy. „O víkendu jsme měli volno. Sejdeme se až v pondělí večer. Kluci si to rozhodně zaslouží,“ sdělil Jiří Mička.



Pod horami takovou pohodu nemají. Mužstvo se i přes kvalitní hru v derby stále nemůže výsledkově chytit. Navíc vedení musí vyřešit otázku trenéra. Jedno jméno se však po pátku nabízí – je možné, že v pozici hlavního kouče setrvá Josef Řeháček. „Rozhodnutí je na vedení klubu. Samozřejmě že ho budu akceptovat. Kdyby mi příležitost dali, tak bych byl jenom rád a pokusil bych se s naší pozicí něco dělat,“ řekl Josef Řeháček. Komu nakonec svěří tápající tým?