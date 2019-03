V hradecké kabině nemá alibismus prostor. Mičkův tým po vítězném derby s Vrchlabím (6:4) přehodnotil předsezonní plány. Podle původních „notiček“ se za úspěch považoval postup do play off. Dvě kola před koncem základní části je vytčený nový cíl. „Do play off chceme vstupovat nejhůře ze čtvrtého místa,“ rozhodně tvrdí hradecký trenér Jiří Mička.



Není důvod polemizovat se smělostí nových zadání. Hradec Králové je v prvoligové tabulce právě na čtvrtém místě a kupříkladu na druhou pozici Ústeckých Lvů ztrácí pět bodů a zítra může ve vzájemném souboji manko výrazně umazat.



Ve Vrchlabí je po derby smutno. Horalé toužili po proniknutí do první osmičky, která bude mít po pondělním třicátém kole jistotu play off, ale ouha! Prohra ve „velkém derby“ šance Vrchlabí výrazně snížila. Ke všemu proti je i nepříjemné vylosování. Řeháčkův soubor ztrácí na vysněnou osmou příčku „jen“ dva body, ovšem po sobotním domácím mači s Táborem hraje v pondělí v Ústí nad Labem…



Co říct k středečnímu derby? Parádní kulisa, vyostřené emoce, deset branek, hradečtí útočníci Koudelka s Kadlecem v roli obránců a na konci radost Hradce Králové. Napínavá bitva připomínala dva roky staré a extrémně vyhrocené čtvrtfinále play off. „Vážně jsem si na to vzpomněl. Dá se to s tím srovnat,“ pousmál se Mička, pamětník tehdejší úžasné série. „Bylo to derby se vším všudy. Diváci museli odcházet spokojení. Hrál se vynikající hokej, který snesl měřítko play off.“ Mička musel před utkáním hodně improvizovat. Ze stabilní sestavy mu vypadli tři obránci. Proto dostali poprvé v sezoně příležitost Popela (Chotěboř) a Červený (starší dorostenec). Když se blížil konec utkání, vyrazili do obrany na pomoc mazáci Koudelka a Kadlec.



„Posledních pět minut zůstali na beku jen Chmelíř s Vágnerem a k nim jsme strčili dva útočníky. Vyšlo to. Paradoxem je, že i přes velké problémy v obraně, vstřelili beci čtyři ze šesti našich branek.“



Hradec se v závěrečných dvou kolech základní části poměří v sobotu doma s Ústím nad Labem a o dva dny později hraje v Chomutově. „Těšíme se na sobotu. Stadion by se měl poprvé vyhřívat. Tak snad fanoušci, kteří nechodí kvůli zimě, nalákáme,“ věří hradecký trenér. „Budeme chtít podat stoprocentní výkon a vyhrát.“



V Hradci jsou momentálně starosti příjemné, zato Vrchlabským porážka hodně ztížila situaci v boji o osmičku. Řeháčkovi svěřenci pevně věřili, že před posledními dvěma duely základní části budou mít před svými největšími soupeři bodový náskok. Realita je však jiná a nyní nemusí podkrkonošské partě stačit ani plný bodový zisk.



„V prvotních plánech jsme měli úspěch alespoň v jednom ze dvou předchozích duelů na ledech soupeřů, v Berouně i ve Znojmě jsme ale prohráli. Domácí výhra nad Hradcem měla být povinností, opět to ale nevyšlo. Přesto naděje umírá poslední a my boj o postup ještě nevzdáváme,“ popsal dění v klubu kouč Josef Řeháček.



I jemu se východočeské derby ve středu líbilo. Stejně jako domácí příznivci byl ale po jeho závěru hodně zklamán pohledem na světelnou tabuli. Jeho tým hrál skvěle, doma vstřelil teprve podruhé v sezoně více než tři branky, přesto se bodů nedočkal. „Ale my si je zasloužili, myslím, že jsme byli lepší než Hradec. Spousta šancí na naší straně, vytvořili jsme si i tlak, ale důležité bylo, že jsme pořád jen dotahovali. Jsem si jist, že kdyby se nám úvodní nápor podařilo zúročit jedním, dvěma góly, Hradec by se do zápasu už nedostal,“ je si jistý domácí lodivod.



Hrál se opravdu parádní hokej, nahoru – dolů, a když bychom měli vedle úvodu zápasu hledat rozhodující pasáž, byl by to závěr druhé a start třetí třetiny. V této době si totiž hosté zahráli hned dvakrát ve dvojnásobné přesile a navíc dlouho v přesile pěti proti čtyřem. Nabídnutou možnost využili hned dvěma góly a z vyrovnaného stavu odskočili až na 3:5. „Dostali jsme dvě branky v oslabení, ale nemyslím si, že by šlo o naší nedisciplinovanost. U Bláhy šlo o dost přísný trest a Drábkovo vyloučení na čtyři minuty? V hokeji se stane, že hůl vylítne nahoru a on měl smůlu, že zasáhla soupeře v obličeji. Spíš šlo o to, že ty góly byly vždy dost laciné,“ omluvil své hráče Řeháček.



Vrchlabí tak ze tří posledních duelů nebodovalo ani jednou a jestli chce mezi „lepší společnost“ ještě proklouznout, musí hodně zabrat. Proti Táboru se o ničem jiném, než o třech bodech, hovořit nedá. No a pak se uvidí, jak zareagují největší soupeři. Trumfy nyní překvapivě drží hokejisté Znojma, kterým se naopak povedla slušná šňůra výher a o postup už může borce z města okurek připravit jen vlastní zaváhání. Proč by se ale nemělo vše otočit a vrátit radost do Vrchlabí? Za výkon v derby by si to „modří“ asi i zasloužili.



RADEK ŠPRYŇAR, TOMÁŠ OTRADOVSKÝ