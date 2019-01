Chrudim - I. hokejová liga: Východočeské derby v Chrudimi opanoval hostujícía celek. Hradečtí vybojovali v brodské Kotlině první bod v novém ročníku

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Chrudim – Vrchlabí 1:2

Třetí kolo I. hokejové ligy nabídlo šlágr v podobě východočeského derby tradičních rivalů. Domácí hráči v něm dlouho vedli, ale soupeř během dvou minut v závěrečném dějství otočil skóre ve svůj prospěch.



Derby začalo oboustranně opatrně a v úvodu nabídlo minimum šancí. Do vedení se Chrudimští dostali ve 13. minutě v přesilové hře, když Charouskovu střelu od modré přesně tečoval Semorád – 1:0. Po chvíli hrálo Vrchlabí téměř celé dvě minuty přesilovku 5 na 3, ale střely Chatrnúcha a Pácala brankář Růžička vyrazil.



Střední část začali hosté přesilovkou, avšak nebezpečná dorážka Gengela změnu skóre nepřinesla. Postupem času však získávalo Vrchlabí mírnou převahu, šance se ale rodily pouze náhodně. Ve 35. minutě ještě v jasné pozici odmítl vyrovnání Andres.



Pozorný Růžička držel čisté konto do 46. minuty, než jej po deseti vteřinách přesilové hry pohotově překonal Andres. Gól nalil hráčům z Krkonoš krev do žil a za 94 vteřin otočili skóre nechytatelnou střelou švihem do šibenice Tvrdkem. Domácí se snažili alespoň o vyrovnání, soupeř ale pozorně bránil a do vážnější příležitosti Chrudimské nepustil. Sám naopak hrozil z rychlých protiútoků. Na výsledku nic nezměnila ani půlminutová power play domácích.



Fakta – branky a asistence: 13. Semorád (Charousek, J. Šeda) – 46. Andres (Gengel), 48. Tvrdek (Beck, Filip). Rozhodčí: Florian – Bertlík, Koskuba. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 715. Třetiny: 1:0, 0:0, 0:2. HC Chrudim: Růžička – Toužimský, Vágner, Charousek, P. Mocek, D. Mocek, Malinský (41. Suchý) – Bláha, Martinec, Žák – J. Šeda, Blažek, Semorád (41. Bělohlávek) - Slovák, Král, Procházka. HC Vrchlabí: Ševčík – Chatrnúch, Pácal, Bendík, Chaloupka, Chmelíř, Vála, Matějíček – Tvrdek, Filip, Beck – Konečný, Hubáček, Mikšovský – Andres. Čaloun, Gengel – Urban, Zíma, Rusnák.



Martin Hosták, trenér HC Chrudim: „Se zápasem nemohu být vůbec spokojený, ztratili jsme tři body. Začali jsme dobře, vedli, a vše vypadalo podle našich představ. Třetí dvacetiminutovku jsme ale začali pasivně, soupeř nás přitlačil a díky krátké střelecké sekvenci utkání otočil.“



Josef Řeháček, asistent trenéra HC Vrchlabí: „Zápas dle mého rozhodla naše dobře zvolená taktika. Šli jsme do střetu s velkým nasazením a cílem tlačit na domácí, protože jsme věděli, že budou hrát jen na tři pětky. Postupem času začaly soupeři ubývat síly a my toho dokázali využít.“ (rp)

Havlíčkův Brod – Hradec Králové 5:4 sn

Bojovnost, o které před zápasem hovořil trenér Jiří Mička, se v Havlíčkově Brodě hradeckým hokejistům vyplatila. Brali alespoň bod.



Skóre otevřel v závěru úvodní třetiny Svoboda – 1:0. Gólově nejbohatší byla prostřední dvacetiminutovka. Nejprve vyrovnal Volráb, ale domácí si jako odpověď připravili dva přesné zásahy. Po oddechovém čase Hradce se podařilo snížit Florianovi, ovšem v čase 39:57 po zmatcích v hostující obraně udeřil Třetina – 4:2.



Východočeši však nesložili zbraně a v 50. minutě dvěma góly, které dělilo pouhých 14 vteřin, vyrovnali. Poradu u střídaček následně zvolil i Rebel.

Utkání dospělo do prodloužení, ve kterém Hradec musel přečkat oslabení. Diváci se dočkali i nájezdů. V nich rozhodl o bonusovém bodu pro domácí v páté sérii Němec.



Hradečtí se nicméně s jediným bodem na kontě propadli na samé dno ligového pořadí.



Fakta – branky a asistence: 18. Svoboda (V. Němec), 35. V. Němec (Smith, Borovanský), 36. Borovanský (Vyhlídal), 40. Třetina (Havel), 66. V. Němec (SN) – 34. Volráb (J. Hruška, Koudelka), 37. Florian (Kubišta, Moskal), 50. Kadlec (Roubík, Fořt), 50. Volráb (J. Hruška, Koudelka). Rozhodčí: Vampola – Goňa, Obadal. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 1100. Třetiny: 1:0, 3:2, 0:2 – 0:0. HC Rebel Havlíčkův Brod: Slipčenko – Vyhlídal, Šulc, Jebavý, Moščic, A. Jelínek, Soldán, Pavlík, Horváth – Borovanský, Holec, Vrdlovec – Smith, Třetina, Stromko – Knotek, V. Němec, Havel – Ondráček, Svoboda, Česnek. HC VCES Hradec Králové: Luňák – Filip, Karlíček, Pánek, Hendrich, Táborský, Spudil, Pazdera, Seidl – Fořt, Roubík, Kadlec – J. Hruška, Koudelka, Volráb – Kubišta, Florian, Moskal – Březina, Budínský, O. Hruška.



Jiří Mička, trenér HC VCES Hradec Králové: „Odvezli jsme si bod, za což jsem rád. Šlo hlavně o to, že kluci si uvědomili, že bez tvrdé práce to nepůjde. Za to je můžu jen pochválit. Bylo důležité, že jsme se za stavu 2:4 nepoložili a vyrovnali jsme. V prodloužení jsme byli vzhledem k přesilovce soupeře o něco horší, ale za bojovnost jsme si bod zasloužili. Musíme v tom pokračovat a postupně sbírat další body.“ (ill)