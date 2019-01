Hradec Králové – Prognózy před sezonou zněly všelijak, jen ne optimisticky. Tým převzal novic na pozici hlavního kouče JIŘÍ MIČKA. Umístění okolo osmého místa a vstup do play off měl být považován za solidní sezonu.

Jiří Mička, trenér HC Vces Hradec Králové. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Jenže Hradec výrazně překvapil. V základní části vydřel čtvrté místo, v play off se přes Třebíč dostal do semifinále, kde stejně jako loni trápil movité Ústí nad Labem. Ve čtvrtek však prohrál na svém ledě 1:5 a v celé sérii 2:4 na zápasy. „Rozhodlo se už na začátku série. Ústí má daleko silnější kádr než my,“ přiznal v útrobách ČEZ Stadionu Jiří Mička.



Fanoušci ocenili zdařilou práci během ročníku a připravili týmu bouřlivé ovace na konci prohraného zápasu. „Viděl jsem, jak lidé vstávají a hráčům tleskají. Myslím, že ocenili celou sezonu, a tímto způsobem vyjádřili svůj dík. Byl to dobrý rok. V nejbližších dnech uvidíme, jak to bude s hradeckým hokejem dál,“ narážel Mička na situaci okolo KHL.



Hradec měl během série s Ústím obrovské problémy s marodkou. V jednu chvíli mělo neschopenku vystavenou jedenáct hráčů základního kádru. Vypomoci tak museli dorostenci, junioři či druholigoví hokejisté. „Na tým jsem hrdý. Vždyť se podívejte, s jakým kádrem jsme sérii končili. Po zápase jsem přišel do kabiny a v ní stálo devět lidí v civilu, kteří normálně skáčou na led. Kluci, kteří hráli do poslední chvíle, toho měli plné čočky. Nezabalili to ani za stavu 1:4, 1:5. Dohráli se ctí i poslední zápas sezony. Soupeře jsme potrápili, přesto zaslouženě postupuje do finále,“ říká hradecký kouč.