SK Třebechovice pod Orebem – BK Nová Paka 3:5 (1:1, 1:1, 1:3). Branky a asistence: 7. Suchý (Branda), 30. J. Lochman (Smutný), 44. Kudr (Smutný) – 3. V. Plecháč, 36. Štěpán (Lepka), 38. Lepka (Slabý, Šebek), 49. Štěpán (Lepka), 60. Martinec. Rozhodčí: Pahulák – Kubišta, Seidl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Střely na branku: 37:27. Diváci: 150.



Třebechovice pod Orebem: Petrů – Prajsler, Kostka, Suchý, J. Lochman, Řezníček, Mareček – Polák, Rejzek, Podzimek – Kudr, Branda, Smutný – Dušánek, Kosina, Vinopal – Tuček.