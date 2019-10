/ROZHOVOR/ Ve středu už brázdil led na zimním stadionu v Děčíně, kde se svým týmem vybojoval bod za prohru 3:4 po prodloužení. Na 12. říjen však novopacký útočník Tibor Hric nevzpomíná v dobrém. V zápase II. ligy v Jablonci nad Nisou, kde mimochodem hokejově vyrostl, se dostal do potyčky s domácím fanouškem, jenž napadl jeho matku, která dokonce skončila v nemocnici. Při vzniklé šarvátce se ji snažil bránit hokejkou, což neušlo pozornosti hokejových orgánů. Nakonec od disciplinární komise trest nedostal.

Tibor Hric. | Foto: hokejnp.cz

Tibore, co se přesně po skončení utkání v Jablonci stalo?

S klukama jsme jeli pozdravit naše fanoušky, já především svoje rodiče, protože jsem věděl, kde jsou. No a když jsem jim zrovna mával, tak jsem viděl, jak mamce jeden z fanoušků dal bombu pěstí do hlavy.