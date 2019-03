Pardubičtí v derby zastavili osmizápasovou sérii proher, Hradec zase prohrál popáté za sebou. "Měli jsme sympatický vstup do utkání, ale bohužel jsem ho nevyjádřili brankami. Třetinu jsme prohráli, když Pardubice při našem krátkém výpadku vstřelily tři góly a potrestaly nás," řekl Petr Svoboda, asistent trenéra Mountfield HK.

Během necelých pěti minut skórovali hráči Dynama třikrát. "Jsem rád, že jsme góly dali a poslední utkání zvládli. Ne kvůli třem bodům, ale protože to vítězství jsme potřebovali sami pro sebe," uvedl pardubický trenér Ladislav Lubina.

První gól za Pardubice vstřelil Matouš Kratochvil, poprvé v extralize se pak ve svém druhém startu trefil odchovanec Dynama Ondřej Matýs. "Vybojovali jsme puk ve středním pásmu, Tonda Dušek to zavezl do třetiny, najel jsem si a poslal to tam," popisoval devatenáctiletý forvard vítěznou trefu.

Rychlé vedení 3:0, to Pardubice dlouho nepoznaly. "Říkali jsme si, ať nekoukáme na skóre a hlavně to zvládneme," dodal Matýs. "Byl tam takový moment, abychom neobrátili myšlení jen do útoku a nepropadali tam," přiznal kouč Lubina.

Hosté měli střeleckou převahu, ale skórovali jen dvakrát. Oba týmy nevyužily dvojnásobnou početní výhodu. "Měli jsme hodně přesilovek, ale nenaložili jsme s nimi dobře. Možná i kvůli tomu, že jsme byli v okleštěné sestavě. Musím ale říct, že mladíci odehráli dobrý zápas," řekl Svoboda.

Mountfield potrestal až pětiminutové vyloučení Jacoba Cardwella v závěru utkání. Kanadský zadák si vyřizoval účty s Danielem Rákosem, který dráždil domácí hráče hned v několika momentech. "Spíše bych řekl, že po mně šli jako po uzeným. Ale takový hokej mě baví. Škoda, že jsme nevyhráli," poznamenal Rákos.

Výhru posledních Pardubic sledovalo přes devět tisícovek diváků. "Chtěl bych poděkovat divákům, že na poslední derby přišli, a chtěl bych je poprosit, aby nás chodili do konce sezony podporovat ve stejném počtu, protože to budeme potřebovat," vzkázal pardubický trenér Lubina.