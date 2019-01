Východní Čechy - Extraliga ledního hokeje po osmačtyřicátém kole aneb Co Deník zachytil po dalších dějstvích nejvyšší soutěže?

Hokejová extraliga: Mountfield HK - BK Mladá Boleslav. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zapomeňte na propočty a matematické spekulace! O to tu neběží. Mám za to, že jestli Hradec bude začínat play off doma nebo venku, je ve finále jedno. Možná s tímto pohledem na věc budu v menšině, ale historie vyřazovacích bojů teorie o výhodě domácího prostředí mnohokrát postavila na hlavu.

V Hradci musí řešit mnohem závažnější starosti než potřeby vedení klubu skončit po základní části v elitní čtyřce.

Jaké? Aby z mužstva už konečně vytryskl potenciál, který je bezpochyby veliký. Na tom se snad shodneme všichni.

Dosud se tak nestalo. Tedy, abych byl spravedlivý, stalo, ale jen v několika málo případech.

Napadají mě nedávné duely s Libercem a Spartou. S určitostí bych našel ještě několik mačů. Ale musel bych být při jejich hledání poněkud trpělivý.

S končící základní částí a především s blížícím se play off, Mountfield postrádá stabilitu výkonů. Ostatně ji nenašel po celou sezonu. Někdy k hokeji podává víno s přívlastkem, častěji však „čůčo". Konzistenci z mužstva nevydoloval odvolaný Peter Draisaitl, situace se nijak nezměnila ani pod Vladimírem Kýhosem. Status quo je i po příchodu poradce Václava Sýkory.

Deník už po posledním derby poukazoval na to, že mužstvo se nevyvíjí, jen přešlapuje na místě. Uběhla skoro další čtvrtina soutěže, za týden je na programu poslední ze sady bitev s Pardubicemi a úvodní věta stále platí.

Nemyslím si, že chyba je v trenérech. Tady jde v první řadě o hráče. Pokud nezmění svůj přístup k hokeji, v play off narazí. Nevyřadí nikoho. Jestliže dojde k obratu v myšlení, bude se v Hradci na hokej chodit i v dubnu.

Hokejová extraliga po 48. kole

Čtyři největší události v extralize

Honejsek ničil Třinec: Pořád to v něm je. Před třemi lety táhl Zlín, byl výjimečným hráčem, pak trochu zakrněl. Ale jak mezi 23. a 28. minutou nasypal tři góly Třinci? Paráda, přesně to byl zase on. Kvůli tomu ho Hradec koupil.

Liberec na rekordy: Je to docela symbolika, Liberec porazil v úterý Pardubice a vyrovnal jejich rekordních 37 výher ze sezony 2002/03. Může smazat i jejich bodové maximum, to je na čísle 111, Tygři jsou na 106.

Hrabal v útoku: Stačí, aby si nechal narůst plnovous a je jako Brent Burns ze San Jose. Třinecký obránce Josef Hrabal už třetí zápas odehrál na křídle vedle Rákose a Plíhala. Body nemá, ale jeho důraz platí.

Lašák na marodce: Ján Lašák nedohrál zápas se Spartou a Liberec má problém. Gólmanská jednička je na marodce a Bůh ví, kdy se dá dohromady. Marek Schwarz je kvalitní záskok. Ale zvládl by táhnout tým v play off?

Hvězda týdne

Antonín Honejsek (Hradec Králové): Bomba týden, 4 góly, 2 asistence! Jestli je za tím nová přítelkyně, jak sám v rozhovoru s úsměvem prohlásil, tak by měla každý den dostávat květiny.

Průšvih týdne

Ztráta se Zlínem: Vítkovice mohly ještě pořádně dusit Třinec a Kometu, jenže nezvládly úterní domácí duel se Zlínem. Kdyby vyhrály, měly na 10. místo jen dvoubodové manko.

Výrok týdne

„Co za tím je? Možná nová přítelkyně? Nikdy dřív jsem tři góly za pět minut nedal."

Antonín Honejsek, útočník Hradce Králové, o svém třígólovém představení proti Třinci

Tým týdne

Sparta Praha: Začíná působit dojmem, že když kopne do vrtule, může soupeř hrát klidně v šesti celý zápas a stejně ho smázne. Hlavně proti Liberci ukázala sílu, porazila ho 5:2. Kdyby se tyhle dva týmy potkaly ve finále, byla by to série snů!

Sestava týdne podle Deníku

Konrád (2, Olomouc) - Piskáček (Sparta Praha), Skrbek (3, Olomouc) - Forman (Sparta Praha), Birner (3, Liberec), Honejsek (Hradec Králové)

Barometr formy

HC Dynamo Pardubice - 0 %:

Tady už jenom chybí, aby se začala rozpadávat střecha zimáku. Nejde to. Zase se ukázalo, že jakmile Pardubice jenom na malou chvilku vystrčí hlavu nad vodu, že by se mohly nadechnout, hned je přejede parník a pak dostanou i facku pádlem. Nebodovaly 4 zápasy za sebou.

Hvězda týdne - Dmitrij Monja: Je v něm něco navíc, v každém zápase se dostane do dvou, tří šancí, jen je neproměňuje, to je mínus. Ale je vidět. To je jedno z mála pardubických pozitiv současného bídného stavu.

Nečekaný hrdina - Miroslav Kopřiva: Měl hodně těžkou úlohu, když po téměř měsíční nečinnosti měl jít krotit Liberec. Obstál, dlouho držel stav 2:2. S inkasovanými góly nemohl nic dělat.

Mountfield Hradec Králové - 25 %:

Bývalo mnohem lépe. Po pauze si Kýhosova sestava zapsala tři porážky ze čtyřech zápasů. Vyjma utkání v Plzni nebyla ani jednou horším týmem, ale občas je až nepochopitelné, co jsou útočníci schopní zazdít. Spálené možnosti počítali v Brně, s Mladou Boleslaví a nakonec i v Plzni, kdy Šimánek za stavu 2:2 nedal gól do prázdné branky…

Hvězda týdne - Antonín Honejsek: Do třineckého terče nasypal za pět minut a pět vteřin hattrick. Skóroval i proti Mladé Boleslavi. Konečně se dostal do pohody.

Nečekaný hrdina - Adam Svoboda: Víte, kdo stojí za jediným vítězstvím po pauze? Ano, veterán v brance. Při nemoci Kacetla se po čase vrátil do klece a jistým výkonem zastavil Třinec.