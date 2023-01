Hokejové horaly na ledě druholigového lídra srazila nepovedená desetiminutovka

Třetí zápas, třetí porážka. Hokejisté vrchlabského Stadionu po úspěšném zakončení základní části neprožívají veselý vstup do nadstavby. Po prohrách od pražské Kobry a ústeckého Slovanu nestačili ani na Letce z Letňan, na jejichž ledě padli poměrem 1:5.

II. liga Západ, část vítězů – 3. kolo

Letňany – Vrchlabí 5:1

Vyrovnaná úvodní dvacetiminutovka branky nepřinesla, až v čase 26:30 udeřili jako první domácí Letci, když po pěkné přihrávce Kastnera otevíral skóre v přesilovce Hozák. Horalé záhy přežili další hru v oslabení a v polovině 31. minuty sami udeřili. V rohu kluziště se ujmul puku kapitán Urban, šikovně si vybruslil do palebné pozice a svižnou ranou nedal Brázdilovi v brance Letců žádnou šanci – 1:1.

logo vítězného týmuZdroj: denik.czVelká škoda pro hosty, že nerozhodný výsledek nevydržel déle než se stalo. Na startu 34. minuty totiž vrchlabské obraně ujel Kropáček a puk protlačil za záda Krinwalda podruhé. Záhy mohl ze samostatného nájezdu srovnat Tatar, místo toho přidali domácí na konci periody další dvě trefy a o vítězi utkání bylo rozhodnuto.

V závěrečné třetině se duel již jen dohrával, poslední změnu ve skóre zaznamenali Pražané, jejichž pátý úspěch vstřelil 35 sekund před sirénou Pejchal.

Fakta – branky a nahrávky: 27. Hozák (Kastner, Kellerstein), 34. Kropáček (Uhlík, Lytvynov), 39. Kastner (Hozák, Uhlík), 40. Řepík (Kropáček, Kučera), 60. Pejchal (Hrala, Hozák) – 31. Urban (Moník, Chalupa). Rozhodčí: Mejzlík – Žídek, Augusta. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 250. Třetiny: 0:0, 4:1, 1:0.

HC Letci Letňany: Brázdil – Gurjevskij, Havelka, L. Chalupa, Lytvynov, Němeček, T. Kynčl, Z. Fiala – Švec, Dobrov, Uhlík, L. Kučera, D. Řepík, Kropáček, Pejchal, Kellerstein, J. Nedvěd, Hrala, Hozák, L. Kastner. HC Stadion Vrchlabí: Krinwald – Oliva, Pelda, Duran, Bendík, P. Fiala, T. Jirků, P. Horáček – D. Chalupa, Chrtek, P. Urban, R. Perička, Jakub Tatar, M. Kozák, A. Jirků, F. Moník, J. Novotný, Šlaicher.

Ohlasy na utkání

Lukáš Kastner, útočník HC Letci Letňany: „Vrchlabí nás od začátku dobře bránilo, bylo na nás skvěle připravené. Bohužel pro ně jich ale bylo méně a nás více. Naší aktivitou jsme soupeře utahali a začínali mít navrch, což se projevilo v prostřední části hry. Někdy se to tak povede, že se soupeř po inkasovaném gólu neprobere, přestane dodržovat taktiku a tím otevře obranu. Vytvořili jsme si náskok a do třetí třetiny šli tak, abychom nedostali branku a udrželi vítězný stav. Týmy už se znají a vědí, na jaké hráče si musí dát pozor, je to složitější než na začátku sezony.“

Petr Hlaváč, asistent trenéra HC Stadion Vrchlabí: „Máme za sebou další těžký zápas, bohužel se špatným koncem. Padesát minut se hrál vyrovnaný hokej. Rozhodla desetiminutovka ve druhé třetině, kde jsme vyrobili velké chyby (individuální i systémové), které soupeř potrestal a rozhodl. Určitě jsme proti těmto týmům konkurenceschopní, ale zatím je neumíme vyhrát. Nemá tady cenu rozebírat proč, my to víme. Je potřeba ještě tvrději pracovat v tréninku a věříme, že v play off se v takovýchto utkáních budeme radovat my.”

Další výsledky 3. kola: Ústí nad Labem – Příbram 3:2 po prodloužení, Tábor – Chomutov 5:4 po samostatných nájezdech, Mostečtí Lvi – Kobra Praha 2:5.

Aktuální tabulka části vítězů

1. Letňany 33 27 0 3 3 166:73 84

2. Chomutov 33 22 2 3 6 173:99 73

3. Ústí nad Labem 33 22 2 2 7 139:86 72

4. Tábor 33 20 5 1 7 174:86 71

5. Příbram 33 21 2 2 8 153:92 69

6. Vrchlabí 33 18 0 3 12 133:102 57

7. Kobra Praha 33 18 1 0 14 103:108 56

8. Mostečtí Lvi 33 13 3 1 16 121:139 46

Program 3. kola – středa 18.00: Kobra Praha – Tábor, Mostečtí Lvi – Ústí nad Labem. 18.30: Příbram – Letňany. Utkání Chomutov – Vrchlabí bylo odloženo na 7. února.