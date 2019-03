Úvodním utkáním byla v neděli večer rozehrána velmi očekávaná bitva mezi dvěma nejlepšími celky II. ligy skupin Střed/Sever. Na místo v baráži o Chance ligu se může těšit pouze jeden z dvojice Sokolov - Vrchlabí a sérii lépe rozjeli Západočeši.

Atraktivní partie na sokolovský zimák přilákala 1532 diváků a ti od úvodního buly sledovali boj o každý kus ledu. Vrchlabští do utkání vstoupili sympaticky útočně, odměněni ale za svoji aktivitu nebyli. Naopak už v čase 2:13 se do kotouče opřel holí domácí Čejka a gólman Soukup od Sokolova inkasoval první branku v sezoně. A to za více než 122 minut! V základní části totiž oba vzájemné duely vyhrálo Vrchlabí shodným výsledkem 1:0.

V polovině 9. minuty si horalé zahráli první přesilovku zápasu a ve vyrovnání ji bleskově přetavil Berger .

Těsně před úvodní přestávkou využili početní výhodu také domácí a trefa Hrušky byla nakonec rozdílovým gólem celého utkání. Pojistku přidal stejný hráč v 56. minutě z trestného střílení a na konečných 4:1 upravil při power-play Vrána.

Sokolov - Vrchlabí 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Fakta - branky a asistence: 3. Čejka (Michálek), 19. Vracovský (Zadražil, Přindiš), 56. Hruška z trestného střílení, 60. Vrána (Vracovský, Šik) – 9. Berger (Urban, Vágner). Rozhodčí: Hlinka, Místecký – Votrubec, Ševic. Vyloučení: 8:9, navíc Bláha 10 minut OT. Využití: 1:1. Diváci: 1532. Stav série: 1:0. HC Baník Sokolov: Závorka – Vodička, Pajk, Tomeček, Kadeřávek, Michálek, Přindiš, Šik – Rohan, Kuběna, Vracovský – Čejka, Čurda, Stříbrný – Trapl, Hruška, Bečvář – Švec, Vrána, Zadražil – Kovařík. HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Vágner, Bendík, Havránek, Jirků, Vašíček, Muška , Voženílek – A. Pulpán, Urban, Bednář – Pilař, Matějček, Berger – T. Pulpán, Kastner, Mrňa – Bláha, Hozák, Chalupa – F. Moník.

Druhé semifinále (Jih/Východ):

Havlíčkův Brod - Moravské Budějovice 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Fakta - branky a asistence: 6. Matušík (Kulhánek), 21. Kulhánek (Matušík, Semrád), 36. Voříšek (Třetina, Matušík) – 16. Rytnauer (Horký, Krutiš), 23. Heinrich (Mikeš, Pelikán), 28. Juráň (Furch, Heinrich), 30. Pospíchal (Mikeš), 47. Horký (Mlynář, Krutiš), 59. Heinrich (Rytnauer). Rozhodčí: Held, Vrba – Kráľ, Vašíček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 1615. Stav série: 0:1.

Druhé zápasy obou sérií se hrají v úterý od 18 hodin ve Vrchlabí respektive v Moravských Budějovicích.