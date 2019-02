Hradec Králové - Po putování po vlastech českých a moravských se hokejový Hradec vrací do své arény.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - PSG Berani Zlín. | Foto: Deník/ Michal Fanta

V pátek přivítá od 18 hodin Litvínov, který bojuje o desáté místo zaručující postup do předkola play off. Mountfield je na tom lépe. Pokud Vervu porazí může mít teoreticky jasný postup do čtvrtfinále.