Takhle by to šlo! Po prvním nezdaru si hokejisté Hradce Králové vylepšili reputaci. Ve druhém přípravném duelu na nový extraligový ročník porazili Banskou Bystrici vysoko 6:1 a dali tak zapomenout na prohru s Kolínem z minulého týdne. Premiérové branky v dresu se lvem na hrudi zaznamenali Tomáš Pavelka a Alex Tamáší. Už zítra od 17.30 vyzve Mountfield dalšího zahraničního soupeře. V ČPP aréně se představí rakouský celek Vídeň Capitals.

Alex Tamáši zaznamenal proti Banské Bystrici gól a asistenci. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Ve výběru Tomáše Martince tentokrát nechyběl Radek Smoleňák, který minulý týden nastoupil za Kolín. K sobě měl i další parťáky, kteří za Kozly pomohli Hradec porazit, Petra Moravce a Matěje Chalupu. V brance se zase poprvé představil finský fantom Henri Kiviaho.

Diváci od začátku duelu, na který jich dorazilo více než 1300, sledovali důrazný hokej v rychlém tempu. Skóre otevřel v 11. minutě po dobré práci na modré Pavelka. Gólový účet první třetiny pak o chvilku později uzavřel v předbrankovém prostoru Oliver Okuliar – 2:0.

Stadion v přípravě na novou sezonu. Padl s Benátkami a sehraje ještě sedm utkání

„Měli dlouhou cestu a ještě do toho zpoždění, určitě jsem jim nezáviděl, že museli jít rovnou do zápasu. Vždy se hraje těžko po takové cestě, ale snažili se. Hráli do těla, hráli tvrdě a nic nám nedarovali,“ řekl slovenský útočník Alex Tamáši, který až do minulé sezony v Banské Bystrici působil.

A zápas proti bývalým spoluhráčům mu vyšel znamenitě, když asistoval právě u druhé branky Okuliara. A po brance Jana Eberleho z druhé třetiny na 3:0, zvyšoval na začátku poslední části na rozdíl čtyř branek. „Šel jsem do zápasu s tím, že bych chtěl dát ten první gól a ještě proti Banské to pro mě bylo speciální. Mám schovaný puk, dám si ho zarámovat a doma si ho pěkně odložím,“ usmíval se Tamáši.

Čestný úspěch hostů v zápase zařídili necelých pět minut před koncem Marcus Vela, ale hned vzápětí skóroval Moravec a tečku za zápasem udělal 15 vteřin před koncem Patrik Miškář – 6:1. „Jsem rád, že jsme to po tom minulém zápase dotáhli do vítězného konce. Přistoupili jsme k tomu úplně jinak a zvítězili jsme,“ těšilo Tamášiho.

A kolik slovenský reprezentant zaplatí za premiérový zásah do týmové kasy? „Navrhl jsem nějakou sumu, ta samozřejmě nestačila, takže jsem musel něco přihodit. Uvidíme, jestli si na to kluci vzpomenou, já se určitě připomínat nebudu,“ uzavřel dobře naladěný Tamáši.

Hradec Králové - Banská Bystrice 6:1

Fakta - branky a nahrávky: 11. Pavelka (Chalupa, Smoleňák), 13. Okuliar (Blain, Tamáši), 29. Eberle (Radovan Pavlík, Miškář), 41. Tamáši (Jergl, Okuliar), 56. Moravec (Smoleňák), 60. Miškář – 56. Vela (Štrauch). Rozhodčí: Barek, Úlehla – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 5:9. Využití: 3:0. Diváci: 1306. Třetiny: 2:0, 1:0, 3:1.

Mountfield HK: Kiviaho (Vomáčka) – Gaspar, Freibergs, Kalina, Blain, Marcel, Pavelka, F. Pavlík – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Šťastný, Pilař, Jasper – Chalupa, Moravec, Smoleňák. Trenér: T. Martinec.

HC 05 Banská Bystrica: Belányi (Tervo) – Hora, Luža, Bačik, Žabka, Stránsky, Faith, Holenda, Vela, Pavúk – Bíreš, Matoušek, Gašpar, Petriska, Ďatelinka, Štrauch, Wilde, Sojka, Žitný, Wilkins, Turnbull. Trenér: Shedden.

Jizdní řád přípravy



Mountfield HK - SC Marimex Kolín 4:6

Mountfield HK - HC 05 Banská Bystrica 6:1

Mountfield HK - Vienna Capitals, čtvrtek zítra 17.30, ČPP aréna



Turnaj Sursee (Švýcarsko)

EV Zug - Mountfield HK, středa 23. srpna 19.00

Genève-Servette Hockey Club - Mountfield HK, čtvrtek 24. srpna 19.00

Hockey Club Ambrì-Piotta - Mountfield HK, sobota 26. srpna 18.30



Mountfield HK - Eisbären Berlin, pátek 1. září 17.00, ČPP aréna



Dvojutkání ve Vídni

Fehérvár AV19 - Mountfield HK, čtvrtek 7. září 17.00

Vienna Capitals - Mountfield HK, pátek 8. září 19.00