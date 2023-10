/FOTOGALERIE/ Hradečtí hokejisté nevstoupili do druhé čtvrtiny základní části vůbec dobře. Na domácím ledě překonali ve 14. kole extraligy gólmana Dominika Furcha pouze jednou a brněnská Kometa si po vysoké výhře 5:1 odvezla všechny body. Dokonale tak Mountfieldu oplatila prohru z úvodního mače sezony. V neděli se svěřenci trenéra Tomáše Martince představí od 16 hodin v Liberci.

Extraliga - 14. kolo: Mountfield HK - HC Kometa Brno. | Foto: Lubomír Douděra

Lvi proti Brnu nastoupili v totožné sestavě jako proti Vítkovicím, které porazili v neděli 2:0.

V první periodě sledovali diváci v ČPP aréně vyrovnanou partii. Skóre se měnilo pouze jednou. Přesně po 14. minutách hry Kometa využila přesilovou hru. Domácí propadli po vhazování, puk se dostal na volného Zaťoviče, toho sice ještě vychytal Bartošák, ale na dorážku Marcinka byl krátký – 0:1. „Pochválím samozřejme soupeře, který přijel fantasticky nastavený. Hosté byli urputnější v soubojích a hlavně v první třetině jsme s tím měli problémy," začal hodnocení hradecký asistent Peter Frühauf.

Východočeši mohli po změně stran srovnat v početní výhodě. Jasper po střele Estephana dokonce puk za záda Furcha dostal, jenže rozhodčí hned rozpažil, protože to bylo vysokou holí. Vzápětí se mohl po další akci prosadit Estephan, ale hostující gólman byl proti.

Hradec měl i nadále více ze hry, ale jeho výkon srážela zbytečná vyloučení, při kterých toho Kometě sice moc nedovoloval, ale ani nebyl nebezpečný. V úplném závěru druhé dvacetiminutovky fauloval hostující Kučeřík a Lvi se mohli dotáhnout, jenže opak byl pravdou. Blain chyboval v rozehrávce, o puk ho připravil Okál a dvanáct vteřin před sirénou prostřelil Bartošáka – 0:2. „Ve druhé třetině mi přišlo, že jsme se zvedli, ale paradoxně před koncem jsme dostali druhý gól, který nás trošku srazil," pokračoval Frühauf.

Na rozdíl jednoho gólu snížil ve 45. minutě Jergl, když Furcha překonal z druhé dorážky. Mountfield místo vyrovnání necelých devět minut před koncem inkasoval. Moses obloučkem poslal do úniku Pospíšila a ten si počínal mazácky. Bartošáka si položil a bekhendem mu nedal šanci – 1:3. Dílo zkázy hosté dokonali během 54. a 55. minuty, kdy se během 15 vteřin ještě dvakrát prosadili.

Nejprve Flek po zákroku Bartošáka vracel kotouč do ohně a do branky si ho srazil Lalancette – 1:4. Následně ujel Kratochvíl, hradecký brankář se mu vrhl pod nohy, jenže puk se odrazil na hokejku Vincoura, který pálil do prázdné branky – 1:5. „Výsledek vypadá divoce, ale my jsme potřebovali dotáhnout zápas. Prohrávali jsme o dvě branky a otevřeli jsme hru, bohužel soupeř nás fantasticky trestal," uvedl Frühauf. A co zlepšit do dalších zápasů? „Chybí nám urputnost před brankou, s tím se trápíme už strašně dlouho, a to se musí změnit," dodal.

Hradec Králové – Kometa Brno 1:5

Fakta - branky a nahrávky: 45. Jergl (Tamáši) – 14. Marcinko (Zaťovič), 40. Okál, 52. Pospíšil (Moses), 54. Flek (Holík, Ščotka), 55. Vincour (Kratochvíl, Okál). Rozhodčí: Hradil, Stano – Rampír, Axman. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 4842. Třetiny: 0:1, 0:1, 1:3.

Mountfield HK: Bartošák – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Jasper – Pilař, Estephan, Šťastný. Trenér: T. Martinec.

HC Kometa Brno: Furch – Ščotka, Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Boltvan, Marcinko, Zbořil – Zaťovič, Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Trenér: Modrý.