Jako první tým dokázali v letošní sezoně vyplenit nedobytnou tvrz Litvínova. Hokejisté Hradce Králové před reprezentační přestávkou dali zapomenout na nepřesvědčivé výkony z minulých týdnů a první listopadový víkend jim vyšel na jedničku s hvězdičkou. Po páteční domácí výhře nad českobudějovickým Motorem (4:1) zvítězili na severu Čech proti Vervě 2:0.

Litvínov doma bez vstřelené branky podlehl Hradci 0:2. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Duel měl dva velké hrdiny. Gólman Patrik Bartošák podal v Litvínově další ze svých heroických výkonů, když přiváděl domácí střelce k šílenství, pochytal 31 střel a do svých statistik zapsal třetí nulu v sezoně. „Kdybychom vyhráli 2:1, 3:2 nebo 10:8, tak jsme rádi. Ale nebudu kecat, nula v Litvínově je třešnička na dortu,“ usmíval se rodák z Kopřivnice.

Na druhé straně zase pálil Evan Jasper. Ten měl do nedělního mače na svém kontě pouhou jednu vstřelenou branku, mluvilo se o něm jako o zklamání. V neděli ale zařídil oba góly Mountfieldu a ukázal, co v něm dřímá.

První třetina svěřencům trenéra Tomáše Martince nevyšla podle představ, když bylo hned pět hráčů na trestné lavici. Hradec měl naštěstí v brance Bartošáka, který pochytal všech 16 pokusů Chemiků.

„Věděli jsme, že na nás vlítnou a že začátek zápasu budou mít silný, ale zvládli jsme to. Oni se v první třetině vydali a doufali, že utkání rozhodnou. Nerozhodli! Nám se to naopak povedlo ve druhé třetině, pak už jsme hráli chytře a zkušeně na to, abychom jim nedovolili vrátit se do zápasu,“ řekl Bartošák, který si pochvaloval, jak tým zvládl oslabení. „Těžké to bylo, ale sehráli jsme to fantasticky. Myslím, že tam neměli ani žádné vyložené šance, které bych musel hasit. Kluci hráli výborně ze zabezpečené obrany a rychle přecházeli do útoku. Poslední dva zápasy jsme hráli tak, jak potřebujeme a je vidět, že to přináší ovoce,“ pochvaloval si.

Z otočky

Po změně stran přišly chvíle rodáka z Ontaria. Ve 29. minutě udržel pásmo bek Pavlík, jeho nahození zůstalo právě pod nohami Jaspera, jenž se rychle zorientoval a z otočky poslal puk za záda Tomka. Druhou branku přidal útočník, který na východ Čech přišel před sezonou z německého Bietigheimu, osm vteřin před druhou sirénou. V přesilovce ho našel spoluhráč Estephan a Jasper znovu z otočky procedil puk pod vyrážečkou litvínovského brankáře.

V poslední periodě se hrál vyrovnaný hokej. Domácí se snažili přiblížit na dostřel, ale Bartošák měl svůj den, navíc ho podporovala dobře fungující defenziva. Lvi nedovolili Litvínovu jedinou branku a před reprezentační přestávkou zapsali druhou výhru v řadě. „Do repre pauzy se půjde daleko lépe, než kdybychom tady dostali šestku. Ale zase řeknu opakované klišé, důležité jsou body,“ uzavřel Bartošák.

Litvínov – Hradec Králové 0:2

Fakta – branky a nahrávky: 29. Jasper (R. Pavlík), 40. Jasper (Estephan, Freibergs). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Klouček, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 5 073. Třetiny: 0:0, 0:2, 0:0.

HC Verva Litvínov: Tomek – Demel, Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Válek. Trenér: Mlejnek.

Mountfield HK: Bartošák – Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Eberle, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Tamáši, Okuliar – Estephan, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Šťastný. Trenér: T. Martinec.