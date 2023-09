Lépe začít nemohli. Hokejisté Hradce Králové do nového extraligového ročníku vstoupili dvěma zářezy proti těžkým protivníkům. Nejprve vyhráli 4:0 v Brně, poté doma přestříleli 5:3 Liberec. Na výsledkově i herně vydařený vstup do sezony se pokusí navázat už dnes. V ČPP aréně hostí od 18 hodin Mladou Boleslav.

David Šťastný byl produktivní v přípravě a gól dal už i v extralize. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Kádr Mountfielduv lední pauze doznal výrazných změn, ale je vidět, že posily do týmu hned zapadly. Gólman Patrik Bartošák se blýskl špičkovými výkony. Proti Kometě vychytal nulu, s Libercem podržel tým hlavně ve druhé třetině, když se zápas lámal. Góly v novém dresu zaznamenali novicové David Šťastný, Alex Tamaší i obránce Tomáš Pavelka.

„Určitě můžeme být spokojeni, získali jsme šest bodů, což je super. Samozřejmě nějaké chyby se objevily, ale na druhou stranu tam byla spousta dobrých věcí, takže co víc si přát,“ uvedl Šťastný. Pro něj to proti Mladé Boleslavi bude hodně specifický duel, když ve městě automobilů působil dlouhých pět let a do města pod Bílou věží přišel před touto sezonou.

„Těším se hodně, protože v Mladé Boleslavi mám hodně kamarádů. S pár hráči jsme si napsali, budeme si ještě volat a hecovat se. Na ledě to bude všechno v rámci fair-play,“ říká.

A dojde i na nějaké hecování v kabině? „Rozhodně něco vypíšu, ale kolik to bude, to si ještě rozmyslím,“ směje se Šťastný.

Okuliar hattrickem sestřelil Liberec: Jsem rád, že jsme fanouškům udělali radost

Fantasticky do sezony vstoupil objev minulého ročníku Oliver Okuliar. Slovenský forvard Tygry sestřelil hattrickem a ze dvou mačů má už pět kanadských bodů. Podobně by týmu chtěl pomáhat i Šťastný.

„Já jsem sem přišel dělat body. Samozřejmě hokej je týmový sport, ale body se ode mě očekávají. Budu se snažit dělat pro to maximum. Jsem rád, že jsem v druhém zápase dal gól, hráči to určitě pomůže, když se trefí v novém prostředí,“ dodal třicetiletý útočník.