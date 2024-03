Je velkým hradeckým patriotem. Čtvrtfinálový souboj, jenž jeho Mountfield svedl do souboje proti rivalům z Pardubic, pro něj bude mít speciální nádech. Trenér Tomáš Martinec si před pátečním startem série, která bude rezonovat napříč celými východními Čechy, uvědomuje kvalitu soka. Dynamo jednoznačně ovládlo základní část, v týmu má velké hvězdy a bude favoritem. Hradec může překvapit, role outsidera by mu mohla vyhovovat, navíc má zkušenosti z loňské cesty za extraligovým stříbrem.

Taková byla v Hradci Králové atmosféra během předkola play off proti Vítkovicím. V derby bude ještě lepší... | Video: Deník/Vladimír Machek

Pane trenére, co říkáte na to, že se ve čtvrtfinále utkáte s Pardubicemi?

Je to vítěz základní části, skvělý tým, který má letos jednoznačný cíl – vyhrát titul. Myslím si, že to bude velký svátek pro všechny fanoušky.

Doufali jste, že Olomouc sérii s Libercem vyhraje a vy půjdete na Spartu?

My jsme věděli, že máme pouze dvě varianty. Ve hře byly Pardubice a Sparta, takhle to dopadlo.

Pardubice v základní částí ukázaly obrovskou sílu, co teď ve vás převládá? Natěšenost, či respekt k soupeři?

Respekt máme z každého soupeře, měli jsme ho i z Vítkovic. Teď se ohromně těšíme. Věřím, že to bude svátek hokeje a pro nás obrovská výzva.

Grafika východočeského derby ve čtvrtfinále play off extraligy.Zdroj: Deník/Jakub Rusek

V sezoně jste s Dynamem čtyřikrát prohráli, ale všechny duely byly nesmírně vyrovnané.

Základní část a play off je trošičku něco jiného. Pardubice v základní části dominovaly celé extralize. Udělaly rekordy v počtu vítězství, bodů. Ukázaly kvalitu, mají ohromně silný kádr, ale play off je jiná soutěž. Já věřím, že se připravíme co nejlíp, a jak už jsem říkal – je výzva hrát s takovým TOP týmem ve vyřazovací části. Nic lepšího nás nemohlo potkat.

Co vám z dlouhodobé části extraligy utkvělo v paměti?

My jsme měli během sezony výsledky nahoru dolů. Během 52. kol jsme se neustále zlepšovali a doufám, že do nejdůležitější části sezony budeme připraveni. Utkání s Pardubicemi jsou derby a hráči mají vždycky speciální motivaci.

Disciplína je základ

Bude vašim hlavním cílem proti Pardubicím hlavně nefaulovat?

Samozřejmě. V play off rozhodují maličkosti a disciplína je nezbytný základ. Od toho se bude všechno odvíjet. Chtěli bychom hrát pořád v počtu pět na pět.

Do výborné formy se dostal brankář Lukáš Pařík, pro vás asi skvělá zpráva, že?

Gólman je strašně důležitý. Lukáš stejně jako Eetu (Laurikainen) a Honza (Lukáš) budou připraveni a věřím, že všichni mají obrovskou motivaci ukázat, že jsou výborní brankáři.

Bude se na hře vašeho týmu něco měnit v souvislosti s tím, že jde právě o Pardubice?

Máme nějakou herní tvář, budeme se držet našeho systému a pokusíme se co nejlíp připravit.

Jak jste vnímal váš tým během předkola, přepnul do play off modů, který ho zdobil během loňska?

Pro každého hráče i celý tým je play off odměnou za základní část. Jsem rád, že hráči do toho modu přepnuli a kromě prvního duelu byli i disciplinovaní a soudržní. Bojovali jeden za druhého.

Jak moc důležitá bude divácká podpora?

Fanoušci, obzvlášť v domácím prostředí, nám hodně pomáhají. Doufám, že emoce nepřerostou míru slušného chování a že se série rozhodne na ledě.