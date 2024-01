Hradec ulovil gólmana, z Liberce přichází Pařík. Opačným směrem putuje útočník

Posila do brankoviště! Mountfield HK se dohodl na zajímavém trejdu s libereckými Tygry. Do města pod Bílou věží přichází dvaadvacetiletý gólman Lukáš Pařík, který by se rád uchytil v extralize. Naopak na sever Čech se stěhuje rychlonohý útočník Marek Zachar.

Marek Zachar (vlevo) a Lukáš Pařík. | Foto: Mountfield HK/BTL