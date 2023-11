Nejlepší pozvánku na páteční duel proti Třinci, který bude věnovaný symbolicky všem studentům, zajistili hokejisté Hradce Králové už ve středu, kdy zvítězili v dohrávce 16. kola v Mladé Boleslavi 3:0. V extralize vyhráli třetí duel v řadě, na což budou chtít navázat i proti Ocelářům. Duel v ČPP aréně začíná zítra v 16 hodin.

Hradec porazil v dohrávce 16. kola extraligy Mladou Boleslav 3:0 | Foto: Lubomír Douděra/archiv

V Česku se 17. listopadu slaví Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, k tomuto velkému datu vymyslel hradecký klub speciální program.

Reprízu loňského finále mohou studenti navštívit v sektoru na stání za pouhých sto korun. Stačí doložit studentský průkaz. A to není vše. Připraven pro ně bude i další doprovodný program.

Z hradeckých hokejistů studují univerzitu Michael Gaspar či slovenský forvard Alex Tamáši. Inženýrem je zase kapitán Jan Eberle.

„Doufáme, že studentů přijde co nejvíce a vytvoří co nejlepší atmosféru. Fanoušci jsou vždy šestým hráčem na ledě, takže se na ně těšíme,“ říká Tamáši, který po posledním světovém šampionátu dokončil bakalářské studium. „Týká se to dřevěných staveb, řešíme tam dřevostavby, rozlišujeme druhy dřeva, stejně tak jako řešíme konstrukční věci,“ přiblížil.

Hradec vynuloval trápící se Boleslav, té nepomohla ani změna trenéra

V pátek půjde navíc o hodně atraktivní duel, když se střetnou dva nejlepší týmy loňské extraligové sezony. Třinec na jaře porazil ve finále play off Lvy 4:2 na zápasy a zkompletoval zlatý hattrick.

První vzájemný duel letošního ročníku ale jasně opanovali Východočeši, kteří na ledě soupeře vyhráli vysoko 5:0. Teď jsou navíc v laufu. Tři výhry v řadě jsou toho důkazem. „Měli jsme na sobě určitou deku a jsme rádi, že se to teď zlomilo. Jinak se ale snažíme jít od zápasu k zápasu,“ uvedl Tamáši.