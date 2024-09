Hradecký hokejový klub se po patnáctiměsíční nejistotě konečně dozvěděl o výši trestu za dopingovou kauzu ze sezony 2022/2023. Do konce ročníku musí zaplatit pokutu dva miliony korun, navíc se výsledek čtvrtého semifinálového duelu proti Vítkovicím, po kterém byli tři hráči pozitivně testováni na zakázanou látku v těle, kontumoval (0:5). Úprava je to však pouze kosmetická, Ostravané tehdy totiž na ledě vyhráli 2:1. „Pro mě je zásadní, že to konečně skončilo,“ řekl na tiskové konferenci před novou sezonou generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Pro nejvyššího muže hradeckého hokeje je uzavření nekonečného příběhu velkou úlevou. „Ve mně je hlavně pocit, že to skončilo. Kauzu považuji tímto verdiktem za ukončenou. Bylo to pro mě drama. Celou minulou sezonu jsem si moc neužil. S partnery, akcionáři, fanoušky, hráči i trenéry, jsme se k tomu, i když jsme nechtěli, pořád vraceli. Bylo to strašně nepříjemné a doufám, že už to nikdy nezažiji, snad to po tiskovce ze mě všechno spadne,“ uvedl Kmoníček.

Na druhou stranu výše trestu se mu nezdá v pořádku. „Z našeho pohledu je nepřiměřený, protože z jednání Národního rozhodčího soudu vyplynulo, že hráči si vzali látku, která byla kontaminována a kvůli tomu došlo k dopingovému nálezu. Šlo o nevědomé užití kontaminovaného prostředku a ze všech šetření vyplynulo, že klub se na ničem nepodílel,“ nelíbí se generálnímu manažerovi.

Dvoumilionový flastr je podle jeho slov pro rozpočet organizace poměrně tvrdým zásahem. „V situaci, kdy velmi těžko sháníme peníze na chod hokejového klubu, je pro nás trest velkou ránou, ale pevně věřím, že se nám tuto finanční ránu podaří zacelit, peníze musíme sehnat, musíme zabezpečit provoz našeho klubu,“ doufá Kmoníček.

Ten se zástupci akcionářů řešil i případné odvolání, nakonec se však rozhodli trest přijmout. „Vzhledem k tomu, že už to chceme mít za sebou a máme toho už plné zuby, tak jsme se rozhodli neodvolávat. Přijímáme trest, který jsme dostali, i když se nám nezdá přiměřený,“ potvrdil Kmoníček.

Škála možných trestů přitom byla hodně široká. „Řády znám, takže vím, že možností potrestání bylo strašně moc. Ať už odebrání bodů, nebo další kontumace. Jen jsem chtěl, aby se přihlédlo k závěrům Rozhodčího soudu. Domníval jsem se, že jsou natolik jasné, že vina klubu není žádná. Proto mě pokuta překvapila, ale je jasné, že každý člověk na to bude mít svůj názor,“ pokračoval hradecký boss.

Samotní viníci Kevin Klíma, Martin Štohanzl a Grame McCormack, kteří prostředky užili a o tom, že v nich jsou zakázané látky prý nic nevěděli, si odpykali desetiměsíční distanc. Toho, že by ještě museli platit pokutu za klub, se s největší pravděpodobností obávat nemusejí.

„My víme, že užili něco, o čem byli přesvědčeni, a i doktor to potvrdil, že by se tam žádné zakázané látky objevit neměly. Dnešním trestem bych to chtěl všechno smáznout. Hráči si užili své, deset měsíců bez hokeje, bez výplat a odměn, to bylo až přehnané. Co bude s pokutou, se bude ještě řešit, ale myslím, že si to klub vyřeší tak, abychom se k tomu nemuseli vracet,“ uzavřel Kmoníček.

Výsměch

Zatímco Východočechům spadl velký kámen ze srdce, spokojeni s verdiktem Disciplinární komise ELH rozhodně nejsou ve Vítkovicích.

„Zadostiučinění to není. Spíš výsměch, když se po roce a půl dozvíme, že Hradec dostane finanční pokutu. Směšnou,“ řekl sportovní ředitel Ostravanů Roman Šimíček. Připustil, že klub zvažuje i právní kroky.

„Jestli se dá nějak odvolat. Nejsme s tímto rozhodnutím spokojení. Netýká se to jen nás, poškodilo to i další týmy. Za mě je to nešťastně vyřešená situace a není dostačující."