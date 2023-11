Hokejisté Hradce Králové porazili ve 21. kole poslední Kladno 2:1. Velkou premiéru si v dresu Mountfieldu odbyl třicetiletý gólman Jan Lukáš. Ten inkasoval pouze v úvodu, pak tým dovedl ke třem bodům. Páteční večer nabídl i emotivní moment, když domácí klub i diváci poděkovali za služby bývalému kapitánovi Radku Smoleňákovi, který už přijel v dresu Rytířů.

Smoli, děkujeme! V Hradci se loučilo s dlouholetým kapitánem Radkem Smoleňákem, který do ČPP arény přijel poprvé v dresu Kladna. | Video: Deník

Ještě před úvodním buly hradecká ČPP aréna tleskala ve stoje bývalému kapitánovi Mountfieldu Radkovi Smoleňákovi. Zkušený forvard strávil na soutoku Labe a Orlice krásné roky, tým dovedl k extraligovému stříbru, zisku prezidentského poháru i druhému místu v Lize mistrů. Teď znovu po ledě kroužil s Céčkem na dresu, ale už v barvách Kladna.

Při záhadné absenci Patrika Bartošáka si premiérový start v hradeckém dresu odbyl gólman Jan Lukáš, který na východ Čech přišel na začátku listopadu z Finska jako náhrada za Henriho Kiviaha.

A start se mu úplně nevydařil. Na začátku 6. minuty se před něj proháčkoval Pytlík, proti němu se třicetiletý brankář dobře roztáhl, ale při snaze odehrát puk do bezpečí si ho nešťastně srazil do branky – 0:1. Hned o sedm vteřin později mohlo být ještě hůře, když kotouč do branky dotlačil Procházka. Celá situace se však zkoumala u videa a branka nakonec kvůli úmyslnému kopnutí neplatila.

Hradecká odpověď přišla na konci 8. minuty. Pěknou kombinaci zahraniční letky po ose Jasper, Estephan zakončoval volný Perret – 1:1. Ve zbytku třetiny zahrozili domácí ještě dvakrát z rychlých brejků, ale Pilař ani Radovan Pavlík úspěšní nebyli.

Ani druhá dvacetiminutovka příliš pohledný hokej nepřinesla. Ve 24. minutě Smoleňák založil brejk, který zakončoval Babka pouze do tyče. Pak bylo na ledě k vidění hodně nepřesností. Tuhle fázi hry ukončila až hradecká branka. Radovan Pavlík vybojoval v obranném pásmu puk, přesnou přihrávkou našel na útočné modré Eberleho a ten svůj únik zakončil přesnou střelou o břevno – 2:1.

Středočeši mohli srovnat na začátku poslední třetiny v početní výhodě, ale dělovku Sideroffa vyrazil Lukáš maskou. Následně předvedl ukázkový semafor proti střele Tralmakse.

Deset minut před koncem mohl přidat pojistku dobře hrající Radovan Pavlík, ale svůj nájezd z pravé strany neproměnil. Nakonec ho to však mrzet nemuselo, protože Kladno nevytěžilo nic ani při závěrečné hře bez brankáře a Východočeši si dokráčeli pro pátou výhru z posledních šesti duelů.

Už v neděli čeká na svěřence trenéra Tomáše Martince druhé derby proti Pardubicím. Tentokrát se bude hrát od 17 hodin na ledě Dynama.

Hradec Králové – Kladno 2:1

Fakta – branky a nahrávky: 8. Perret (Estephan, Jasper), 33. Eberle (R. Pavlík) – 6. Pytlík (Frolík, Dotchin). Rozhodčí: Mrkva, Pilný – Axman, Bohuněk. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 4351. Třetiny: 1:1, 1:0, 0:0.

Mountfield HK: Lukáš – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Chalupa. Trenér: Martinec.

Rytíři Kladno: Bow – Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Bláha, M. Procházka, Klepiš – Tralmaks, Sideroff, Pytlík – Kusý, Jarůšek, Melka – Frolík, Strnad, Babka – Smoleňák. Trenér: Vejvoda