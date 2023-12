Hokejisté Hradce Králové si před reprezentační přestávkou vyšlápli na domácím ledě na Kometu Brno, kterou přehráli v 27. kole extraligy 5:2 a v tabulce se posunuli už na čtvrté místo. Hrdinou zápasu se stal kanadský útočník Giorgio Estephan, když dal dvě branky a patřila mu i ta vítězná.

Extraliga - 27. kolo: Mountfield HK - HC Kometa Brno. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Východočeši byli v první třetině nebezpeční především v početních výhodách. Paradoxně otevřít skóre mohl na začátku 6. minuty v oslabení Okál, který ujel hradecké obraně, nakonec ztroskotal až na Lukášovi.

Poté na trestnou lavici zamířil na 2+2 za krosček Pospíšil a Hradec nabídnuté výhody nepohrdl. Blain ve 12. minutě posunul kotouč na pravou stranu pro Pavelku, který dělovkou propálil Lukeše – 1:0. Hostům na srovnání stačilo pouhých 64 vteřin. Pokus Zaťoviče ještě Lukáš betonem vyrazil, jenže následně se mu puk ztratil a do odkryté branky ho dorazil Flek – 1:1. Těsně před koncem první dvacetiminutovky Jasper uvolnil elegantní zadovkou Lalancetta, tomu se však blafák nepovedlo zakončit.

Druhá třetina byla ovlivněná faulem Janka, který u střídaček srazil Holíka a dostal trest na pět minut plus do konce utkání. Hostující útočník zamířil rovnou do nemocnice.

Hned na začátku dlouhého oslabení ujel do samostatného úniku Okuliar, ale jeho forhendový blafák Lukeš přečetl. Hosté si poté vytvořili místy až drtivý tlak, ale Lvi přežili bez inkasované branky. Poslední velkou příležitost prostřední části měl po chybné rozehrávce Blaina aktivní Pospíšil, ale nechal vyniknout lapačku domácího gólmana.

Mountfield šel znovu do vedení na začátku poslední třetiny a postarala se o to krásnou kombinací zahraniční letka. Puk šel po ose Lalancette, Perret a do poloodkryté branky zakončoval Jasper – 2:1. I tentokrát dokázalo Brno odpovědět. V 50. minutě se do mezikruží proháčkoval Ďaloga, odkud ještě našel Fleka, který se prosadil podruhé v utkání – 2:2.

Rozhodující slovo měli i tak domácí. Šťastný obkroužil brněnskou klec, puk přenechal lépe postavenému Estephanovi, který zblízka mířil přesně pod víko – 3:2. Stejný hráč v následné přesilovce přinesl jistotu, když po vyhraném buly napřáhl k tvrdé střele a prostřelil Lukeše – 4:2.

Definitivní gólovou tečku za zápasem napsal při brněnské power-play Jergl – 5:2.

Hradec Králové – Kometa Brno 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 12. Pavelka (Blain, Jergl), 42. Jasper (Pláněk, Perret), 54. Estephan (Šťastný, Miškář), 58. Estephan (Lalancette), 60. Jergl (Okuliar) – 13. Flek (Zaťovič, Kaňák), 50. Flek (Ďaloga, Cingel). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Špůr, Bohuněk. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 4049. Třetiny: 1:1, 0:0, 4:1.

Mountfield HK: Lukáš – Blain, Jank, Pláněk, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Estephan, Miškář, Šťastný – Jergl, Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Chalupa, Pilař, Zachar. Trenér: Martinec.

HC Kometa Brno: Lukeš – Lintuniemi, Kaňák, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Flek, Holík, Zaťovič – Kos, Marcinko, Vincour – Kohout, Zbořil, Okál - Kratochvíl. Trenér: Modrý.