Hokejová extraliga pokračuje ve zběsilém tempu dál. Svěřenci trenéra Tomáše Martince se po prohře 2:5 v nedělním derby proti Pardubicím představí třikrát v řadě doma. Nejprve v úterý od 18 hodin přivítají Olomouc. O dva dny později přijede pražská Sparta, týden pak zakončí Lvi nedělním mačem s Plzní.

Martin Pláněk (v černém) se proti přesile snaží pomoci gólmanovi Janu Lukášovi. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Proti pardubickému Dynamu se už v dresu Mountfieldu představil obránce Martin Pláněk, který byl v sobotu vyměněn z Mladé Boleslavi za Filipa Pavlíka. Zkušený hokejista nastoupil ve druhé obranné dvojici po boku Petra Kaliny.

„Byla výhoda, že to bylo tak narychlo. Já jsem se na ten zápas opravdu těšil, bohužel to nedopadlo, ale věřím, že zítra to napravíme,“ uvedl dvaatřicetiletý bek.

Zajímavá výměna. Pavlík míří do Boleslavi, pod Bílou věž se vrací Pláněk

Lvi nepodali proti lídrovi extraligové tabulky vůbec špatný výkon, doplatili ale na nedisciplinovanost. Pardubice proměnily tři ze sedmi nabídnutých početních výhod.

„Hrát se dá s každým, rozhodly přesilovky. My jsme jim jich nabídli strašně moc, oni na ně mají navíc hráče, kteří je využili. Myslím si, že při hře pět na pět jsme hráli docela slušně,“ pokračoval Pláněk.

A jak se viděl svůj výkon po návratu do týmu, kde v minulosti strávil pět sezon? „Nebylo to úplně optimální, ale věřím, že to bude lepší a lepší. Ve hře je spousta nových věcí, Hradec to hraje trošku jinak a já se musím přizpůsobit,“ je si vědom.

Martince mrzela nedisciplinovanost jeho svěřenců: Prohráli jsme si to sami

Hned zítra na Východočechy čeká další duel. Času na sehrání se moc není. „Důležité je si hlavně odpočinout, protože těch zápasů je opravdu hodně. My potřebujeme každý bod a hlavně chceme, aby si lidi zápasy užili,“ říká Pláněk.

Do ČPP arény dorazí Hanáci, kteří v neděli doma přehráli v moravském derby Brno 3:1. „Olomouc vždycky vyznávala ten urputný, důrazný hokej. Ale když budeme hrát svoji hru, tak to zvládneme,“ uzavírá Pláněk.