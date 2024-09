Start nové extraligové sezony je za rohem. Hokejový klub z Hradce Králové v létě výrazně obměnil kádr, celkem 21 změn je opravdu pořádná porce. Pro soupeře, fanoušky i experty je Mountfield velkou neznámou. Po výsledkově nevydařené přípravě jsou všichni na soutoku Labe a Orlice v očekávání, jak to bude vypadat v mistrovském ročníku. Východočeši ho zahájí ve středu v Litvínově a z trenérské lavice vše bude řídit Tomáš Martinec. Ten v týmu opět nemá výrazné osobnosti typu Romana Červenky ze sousedních Pardubic. Lvi o to více budou sázet na týmové pojetí.

„Měla by nás zdobit bojovnost, soudržnost a pojetí, na kterém to máme postavené. V týmu nemáme žádné hvězdy jako některé jiné extraligové týmy, ale chceme sázet na dobré charaktery našich hráčů,“ říká před vstupem do nové sezony Martinec.

Chtěli jste posílit před brankou, proto jste si vybírali důrazné, velké hráče. Bude se tím nějak měnit styl vašeho hokej?

Je pravda, že jsme museli reagovat a některé věci v systému upravit, ale jinak chceme být pro soupeře nepříjemní našim stylem hokeje jako v minulých sezonách.

V té poslední vás trápila koncovka a hodně se o tom mluvilo. Ve většině zápasů jste soupeře přestříleli, ale efektivita byla nízká.

My jsme se v létě snažili přivést hráče, kteří by nám s koncovkou pomohli. Každý den na tom pracujeme, příprava bohužel optimální nebyla. Pár nově příchozích hráčů nám delší dobu chybělo. Musíme na tom pracovat neustále a uvidíme, jak se to projeví.

Ze slovenské ligy jste přivedli Američana Ryana Dmowskiho. Měl by to být střelec týmu a nahradit díru po odchodu produktivního Olivera Okuliara?

Na Slovensku měl výbornou sezonu, proto jsme si ho vyhlédli. Jenže se na jednom z prvních tréninků zranil a celkem dlouhou dobu chyběl. V přípravě toho neodehrál tolik, ale právě Ryan by mohl být jedním z hráčů, jenž bude dávat góly.

Z vašich slov je jasné, že příprava byla při nejmenším dost složitá?

Provázely nás četná zranění a nemoc. Navíc máme v kádru reprezentanty, kteří hráli olympijskou kvalifikaci a my jsme je nemohli zapojit na turnaji v Německu. Na druhou stranu jsme mohli dát alespoň prostor mladým hráčům z Kolína a juniorky. Pro ně to byla ohromná zkušenost s dospělým hokejem. Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré.

Mladých hráčů jste zapojil opravdu hodně.

My jsme se snažili kabinu omladit. Z nejmladších hráčů juniorského věku s námi pravidelně trénují Adam Novotný a Štěpán Černý. Doufám, že alespoň jednoho z nich se podaří zapracovat do základní sestavy. Pro ostatní kluky je to motivace.

Koukáte tím do budoucna?

Obměna byla nevyhnutelná, musela proběhnout. Naše přestupová politika je postavená na dlouhodobějších cílech, nechceme se koukat jen rok dopředu. Chceme mít co nejvíc českých hráčů a hradeckých odchovanců.

Generální manažer Aleš Kmoníček prohlásil, že cílem je postup do čtvrtfinále. Jak to vnímáte vy?

Těžko predikovat, jak sezona skončí. My chceme zapracovávat mladé talenty z akademie, kádr jsme celkově omladili. To ale moc nejde ruku v ruce s výsledky. Ani tak si nechceme dávat nízké cíle. Půjdeme zápas od zápasu, budeme chtít vyhrát každý a uvidíme, na co to bude stačit.

Novým kapitánem hráči zvolili Tomáše Pavelku…

Jednoznačná a správná volba. Tomáš patří ke zkušeným hráčům, je lídr v kabině i na ledě. Letos jsme dali možnost volby hráčům a jsme rádi, že měli stejný názor.

Vše vypukne už ve středu v Litvínově.

Aktuálně doufáme, že se dá tým do pořádku zdravotně a budeme moci nastoupit v nejsilnějším složení. Věřím, že budeme dobře připraveni, i když prostoru pro zlepšení je pořád hodně.