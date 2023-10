FOTO: Derby pro Pardubice, Hradci nepomohly ani využité přesilovky

První východočeské hokejové derby sezony ovládli hokejisté Pardubic, kteří vyhráli v 9. kole extraligy na ledě Hradce Králové 4:2. O výhře v duelu, který se hrál před fantastickou kulisou, rozhodlo Dynamo ve druhé třetině, kdy odskočilo po brankách Kauta a Vondráčka do dvoubrankového vedení. Na začátku poslední periody sice snížil Blain, jenže to bylo ze strany Mountfieldu vše. Pojistku do prázdné branky v závěru přidal Cienciala a bylo jasné, že všechny tři body poputují na na jih.

Extraliga - 9. kolo: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Lubomír Douděra