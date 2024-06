Generální manažer hokejového Hradce Králové Aleš Kmoníček se na klubovém webu ohradil proti tweetu majitele pardubického Dynama Petra Dědka o tom, že si členové představenstva Mountfieldu HK vypláceli provize za reklamní smlouvy. Požaduje smazání tweetu a omluvu. Přemýšlí i o podání trestního oznámení.

Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu HK. | Foto: Lubomír Douděra

Dědek se už v neděli na svém profilu na sociální síti X vyjádřil ke kandidátům do vedení ČSLH a Kmoníček mezi nimi nechyběl. Pardubický boss napsal, že kumuluje několik neslučitelných funkcí a samozřejmě mu nezapomněl připomenout, že stále nebyla dořešena záležitost ohledně dopingu u hradeckých hokejistů.

Oficiální Kmoníčkova reakce přišla však až na jeho druhý tweet o vyplácení provizí, proti kterému se už zkušený manažer důrazně ohradil. „V tomto případě jde o lživé tvrzení a mohu s klidným svědomím prohlásit, že žádný z členů představenstva Mountfieldu HK za celou dobu existence neobdržel žádnou provizi za reklamní smlouvy, které pro klub zprostředkoval,“ napsal na klubový web.

A v ostré reakci pokračoval: „Nevím, jak to mají v Pardubicích. Vyjádření pana Dědka je zcela za hranou, budeme požadovat smazání tohoto tweetu a omluvu, zahrnující požadavek, aby uvedl tuto skutečnost na pravou míru. Zvážíme i podání trestního oznámení,“ stojí dále v prohlášení Kmoníčka.

Je jak dítě, kterému někdo rozkopal bábovku

Dědek neuspěl ve volbách a nestal se tak oficiálním kandidátem extraligy do výkonného výboru, kam by chtěl být zvolen, což hodně těžce nese.

„Uvážím-li, že Konference ČSLH je až 15. června, tak se děsím toho, jakými dalšími nesmysly nás hodlá pan Dědek zahltit. Je jak dítě, kterému někdo rozkopal bábovku na pískovišti. A to jsme mu do bábovek nekopali. Jen jsme mu v APK nedali podporu pro jeho kandidaturu do výkonného výboru ČSLH. Myslím, že teď je již každému jasné proč,“ uvedl Kmoníček.