Hradečtí hokejisté zakončí sérii tří venkovních zápasů v řadě zítra na ledě Plzně. Utkání na západě Čech začne v 17.30. „Připravujeme se na každý zápas, ať už je venku, nebo doma. Musíme urvat výhru,“ řekl obránce Petr Kalina k pátečnímu duelu.

Jakub Lev (vpravo) ještě v dresu Hradce proti Plzni. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Svěřenci trenéra Tomáše Martince minulý víkend nejprve vyhráli v Olomouci 2:1 po samostatných nájezdech. V neděli proti Spartě už to tak slavné nebylo, když doplatili na vlastní nedisciplinovanost a z hlavního města se po prohře 1:3 vraceli bez bodů. „Naše největší chyby byly fauly, ze kterých měl soupeř přesilovky, protože Sparta je má výborné,“ měl jasno Kalina.

Východočechy v posledních zápasech kromě zbytečných vyloučeních trápila i koncovka. „Musíme být v brankovišti urputnější a snažit se nějak urvat góly,“ uvědomuje si Kalina. Mountfield je po jedenácti odehraných duelech sedmý a na týmy ze špice ztrácí právě v počtu vstřelených branek.

LEV PROTI LVŮM

Plzeň se po ne úplně vydařeném vstupu do sezony, kdy byla i na posledním místě, pomalu zvedá. Z posledních tří duelů brala šest bodů. Naposledy vyhrála 4:3 v Mladé Boleslavi. Velice speciální utkání to bude pro Jakuba Lva. Ten v Hradci strávil úspěšné čtyři sezony a v létě se vrátil zpátky tam, kde hokejově vyrostl.

V loňském ročníku pomohl Lvům ke stříbrným medailím když v sezoně nastřádal 41 kanadských bodů. Letos se zatím trefil čtyřikrát. „Až v pátek vstanu, dojde mi to a určitě se ohlédnu. Teď makáme, abychom konečně udělali dvě výhry za sebou, a nebyla to pořád svatba – pohřeb,“ řekl Lev a dodal: „S klukama z Hradce jsem stále v kontaktu, mám tam i spoustu kamarádů, takže nějaké hecovačky přijdou,“ slibuje.

„Zatím o žádném pošťuchování nevím, většinou to na ledě vyplyne ze situace, tak možná i jo. Kuba s hráči rád komunikuje, takže si myslím, že tam možná něco bude," směje se zase hradecký útočník Radovan Pavlík.

NOVÁ POSILA

Tým trénéra Tomáše Martince dnes posílil kanadský útočník Giorgio Estephan, který by měl pomoci právě s produktivitou. Do české ligy se vrací po angažmá ve finském celku JYP. Šestadvacetiletý Kanaďan přitom až do loňska působil v Litvínově.

