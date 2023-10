Poprvé v sezoně nebodovali! Hokejisté Hradce Králové sice v 7. extraligovém kole proti Karlovým Varům ještě ve 48. minutě na domácím ledě vedli, ale Energie po brankách Kangasniemiho a Havlína předvedla parádní obrat. Pojistku na 4:2 pak přidal při hradecké hře bez brankáře Hladonik. „Těžko se mi to hodnotí, když jsme ještě ve třetí třetině vedli a nakonec nemáme ani bod,“ mrzelo střelce druhé hradecké branky Radka Pilaře.

Atmosféra během utkání Mountfield HK - HC Energie Karlovy Vary, které se hrálo v neděli v ČPP aréně.

Úvodní dvacetiminutovka se hrála bez častého přerušování, ale také bez větších šancí. Až v jejím závěru měli domácí dvě na sebe navazující početní výhody, ale do vedení šla paradoxně Energie, když na konci 18. minuty ujel v oslabení Beránek a i přes faul dokázal prostřelit Kiviaha – 0:1. „Měli jsme se víc cpát do branky, soupeři to znepříjemnit," řekl Pilař.

Východočeši byli aktivnější i po změně stran. Vyrovnat se jim povedlo však až po polovině zápasu ze čtvrté přesilovky v zápase. Blain našel u mantinelu volného Jaspera, který si nabruslil na kruh a přes clonu Okuliara pálil přesně - 1:1. Vary měly v závěru třetiny 33 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem, ale Lvi se skvěle ubránili.

Z poslední části ještě ani neuběhly dvě minuty a Mountfield šel do vedení, když se před brankou nejlépe zorientoval Pilař a puk dostal za Frodla – 2:1. „Jel jsem kolem branky, hodil si to na bekhend a spadlo to tam o tyčku," popsal svoji trefu.

Ve 47. minutě po akci slovenských útočníků Okuliara a Tamášiho zakončoval volný Jergl, jenže ztroskotal na skvělém Frodlovi a otřepaná fráze nedáš dostaneš se potvrdila v praxi. Na druhé straně si totiž Rachůnek počkal na najíždějícího Kangasniemiho, který střelou pod břevno srovnal – 2:2.

Za nerozhodného stavu měl další velkou šanci Pilař, ale během přečíslení dva na jednoho netrefil odkrytou branku. „Měl jsem dost času a mohl jsem to dávat v klidu," štvalo hradeckou dvaašedesátku.

Rozhodnutí přišlo šest minut před koncem, kdy nahození Havlína skončilo v šibenici za Kiviahem – 2:3. V závěru navíc nešťastně vysokou holí fauloval Pilař a dostal čtyřminutový trest. „Zakončoval jsem, asi mi i protihráč trochu zvedl hokejku a soupeř dostal do obličeje… Musel bych se na to podívat, ale třetí třetina byla bláznivá,“ uvedl Pilař.

Hradec to i tak zkusil bez brankáře a do odkryté branky uzavřel gólový účet Hladonik – 2:4.

Východočši tak nenavázali na páteční zápas proti Třinci, kde vyhráli 5:0. „V Třinci jsme dali pět gólů, ale musíme dávat i ty špinavé,“ měl po prvním zápase, kdy Lvi nezískali ani bod, jasno Pilař.

Hradec Králové – Karlovy Vary 2:4

Fakta – branky a nahrávky: 31. Jasper (Blain), 42. Pilař (R. Pavlík) – 18. O. Beránek, 48. Kangasniemi (Rachůnek), 54. Havlín, 60. Hladonik (Huttula) . Rozhodčí: Cabák, Květoň – Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3628. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:3.

Mountfield HK: Kiviaho – Jank, Blain, Kalina, Pavelka, Marcel, Freibergs, Gaspar – R. Pavlík, Miškář, Jasper – Okuliar, Tamáši, Jergl – Zachar, Lalancette, Šťastný – Pilař, Moravec, Chalupa. Trenér: T. Martinec

HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Havlín, Dlapa, Pulpán, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch, Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, Procházka. Trenér: Bruk.