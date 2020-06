Nejlepší obránce loňského mistrovství světa si v NHL buduje skvělou pozici. Dravým pojetím, skvělým bruslením, přehledem i zručností v ošemetných situacích je v kurzu. Rozhodně mu v tom pomáhají i vlohy z mládí, kdy dlouho nastupoval v sestavě coby útočník. Fanoušci Red Wings jej zbožňují. Kouč Jeff Blashill mu dává obrovský prostor. Ale je i přísný. ,,Trenér tam je vždycky od toho, aby něco řekl. Chce, abychom se zlepšovali.“ Na ledě letos strávil hodně přes dvacet minut na zápas! Do přerušení nasbíral v 65 utkáních 31 bodů za 9 gólů a 22 asistencí. ,,Hrál jsem hodně. Jsem za to strašně rád. Vždycky jde ale hlavně o týmový úspěch. Když se nevyhrává, je to na nic. Porážek bylo hodně. A hlavně hodně zbytečných. Musíme se z toho poučit.“

Hronek jako jeden z mála snesl přísnější měřítko. Jeho spoluhráč a nejproduktivnější hráč mužstva Dylan Larkin vyzdvihl kromě hokejových předností i vtipnou povahu nadějného českého beka. ,,Máme fakt super partu. Už se těším zase zpátky. Jen kdyby se víc vyhrávalo. Přestože se nám nedařilo, fanoušci nás velmi podporovali. V příští sezoně jim to musíme vrátit.“

Dvaadvacetiletý mladík si v NHL prožil také jednu z nejtěžších chvil. V únorovém duelu na ledě Pittsburgu dostal pukem přímo do hlavy. ,,Byla to slušná pecka. Měl jsem naštěstí jen otřes mozku a poměrně brzy se mohl vrátit. Je ale fakt, že jsem chvilku menší obavy, jestli zase vlezu před branku, měl. Jak ale začal zápas, všechno zmizelo.“

Často nyní řeší, co by mohly přinést nejbližší týdny a měsíce. Velmi se spekuluje o možnosti působit během play off v Evropě. ,,Chci určitě hrát. Pokud by to bylo možné, budu jen rád,“ má jasno.

Po světovém šampionátu v Bratislavě vylétla jeho hvězda strmě vzhůru. Snaží se však zůstat pevně na zemi. ,,Někdy je to náročné. Člověk chce taky trochu toho klidu. Když to ale jde, snažím se lidem vyhovět. A taky se u toho usmívám,“ vtipkuje.

To koneckonců potvrdil při sobotním charitativním turnaji Sport Hradec Cup v malé kopané, kde jeho tým nabitý hvězdami z NHL (Zadina, Frk, Nečas, Šulák) obsadil výborné 4. místo. Hronek nedostával vydechnout. Byl v jednom kole. Zájemců o podpis byly mraky, každý se chtěl fotit, poplácat ho po zádech. ,,Když to jde, snažím se pomoci. Je to pro dobrou věc. Pro zdravotně postižené se vybrala krásná částka (1 537 600 korun!), což je super.“