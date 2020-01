Na jaře v play off tenhle chlap trápil Hradec. Marek Čiliak, brankář Brna. Včera chytal za Kometu první zápas v sezoně, opět ukázal extratřídu, ale nakonec byl zlomen.

Mountfiled pokořil Brno ve 33. kole extraligy 2:1 prodloužení skvělému gólmanovi navzdory.

A pozor! Vítězný gól byl lahůdka a také vyústění dobrého výkonu. Hradečtí byli prakticky celý zápas lepší. Jejich tlak se musel projevit, jinak to nešlo. Když se však během první třetiny (Matěj Chalupa, Radovan Pavlík, Mislav Rosandič…) nedařilo skórovat z jasných pozic, Lukáš Cingel vypálil zdálky a puk prošel pod Čiliakovým betonem.

Stalo se na začátku druhé třetiny, a od té chvíle se hrálo o zlom skóre. Nakonec srovnali hosté, domácí nepřevrátili stav ani v minutu a půl trvající přesilovce pět na tři.

Proto se šlo do prodloužení, které však trvalo jen devětadvacet vteřin. Po nich kapitán Radek Smoleňák zakončil vymazlenou akci prvního útoku. Bylo rozhodnuto.

Ani démon Čiliak na tom nic nezměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že jsme byli aktivní, hodně jsme bruslili. Vytvořili jsme se spoustu šancí. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší než 1:0. Kometa od poloviny zápasu ukázala svoji kvalitu. Čekala na brejky, které přišly, dostala se do šancí, ale nám pomohl v bráně Marek Mazanec. Nakonec jsme nezvládli standardní situaci, dostali jsme gól po buly. V zápase mohly rozhodnout nerovnážné stavy, ale nám přesilovky nešly. Na druhou stranu jsme hrály dobře oslabení, i když je Kometa v přesilovkách silná. V prodloužení jsme sehráli parádní akci, dali jsme krásný gól a myslím si, že o ten gól jsme byli lepší."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina byla v režii domácích. Byli aktivní, my jsme měli špatný pohyb. Byli dřív u odražených kotoučů a ve hře o dobrý výsledek nás udržel brankář Čiliak. Ve druhé třetině jsme sice dostali gól, ale naše hra se zvedla. Měli jsme tam desetiminutovku, kdy jsme byli aktivní. Bohužel jsme neproměnili samostatné nájezdy. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme se zápasem něco provést. To se nám povedlo a myslím si, že za těch čtyřicet minut jsme si bod zasloužili."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Cingel (M. Chalupa), 61. Smoleňák (M. Chalupa, Cingel) - 53. Zaťovič (Mueller, Plekanec). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Hynek, Ganger. Vyloučení: 4:7, navíc Nedomlel - Rákos, L. Horký, Zaťovič všichni 10 min. Bez využití. Diváci: 5877.

Hradec Králové: Mazanec - Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Nedomlel, Rosandič, Čáp - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - Perret, Koukal, Jergl - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Paulovič, Dragoun, R. Pilař. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Brno: Čiliak - Baranka, Mlčák, Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec - Zaťovič, Plekanec, Mueller - Orsava, J. Hruška, Vincour - Dočekal, Rákos, Kucsera - Kunc, Kusko, L. Horký. Trenér: Zábranský.