/ROZHOVOR/Parádní přesilovkovou trefou do šibenice zařídil hradecký útočník ALEŠ JERGL (28) druhý bod Východočechů ve čtvrtfinále proti Liberci. Mountfield díky jeho přesné mušce vyhrál třetí zápas v prodloužení a dostal se do vedení 2:1, což se nakonec ukázalo jako klíčové. Lvi zvítězili i v následných dvou duelech a dostali se mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. Už samotný postup je velkým úspěchem, Hradec však může pomýšlet mnohem výš. V semifinále, které začíná v úterý (17.30), mu v cestě stojí Vítkovice.

Aleš Jergl, útočník Hradce Králové. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Pokud budeme hrát stejný hokej jako doposud, tak si myslím, že to s námi budou mít hodně složité,“ burcuje Jergl.

Jaké bylo čtvrtfináles Libercem z vašeho pohledu?

Byla to těžká série. Věděli jsme, že nebude lehká, protože Liberec je výborný tým. My se však dobře připravilia jsem strašně rád, že jsme dokázali postoupit a udělat úspěch. Teď nás čekají další kola a já se snažím věřit a doufat v to, že máme opravdu silný tým a uděláme ještě větší úspěch, než je samotné semifinále.

Ukázali jste tu sílu už po prvním zápase čtvrtfinále, který jste prohráli a sérii jste museli otáčet a i další duely byly velmi vyrovnané?

V play off je to vždycky o jeden dva góly, což série potvrdila, protože to bylo nahoru dolů. Po prvním zápase jsme si řekli, že tak jak jsme hráli, pokračovat nemůžeme. Tam to z naší strany play off hokej určitě nebyl. Něco jsme si řekli v kabině, v dalších utkáních jsme se pokyny snažili plnit a vyplatilo se nám to.

Čekáte podobně obtížnou sérii i proti Vítkovicím?

Myslím si, že bude podobně těžká. Vítkovice mají zkušený tým, navíc velké individuality, kterými jsou Mueller, Bukarts či Lakatoš. Tyhle hráče si budeme muset víc pohlídat, ale pokud budeme hrát všechny čtyři lajny stejný hokej, který jsme hráli doposud, tak si myslím, že to s námi budou mít Vítkovice rozhodně hodně složité.

Termíny semifinále play off 2023



1. zápas – 4. dubna, úterý: Vítkovice – Mountfield HK (17.30)

2. zápas – 5. dubna, středa: Vítkovice – Mountfield HK (17.30)

3. zápas – 8. dubna, sobota: Mountfield HK – Vítkovice (17.00)

4. zápas – 9. dubna, neděle: Mountfield HK – Vítkovice (16.00)

přip. 5. zápas – 11. dubna, úterý: Vítkovice – Mountfield HK

přip. 6. zápas – 13. dubna, čtvrtek: Mountfield HK – Vítkovice

přip. 7. zápas – 15. dubna, sobota: Vítkovice – Mountfield HK

Předpokládám, že motivace je obrovská. Hraje se o postup do finále i extraligové medaile…

Na tohle čekám celou kariéru, abych udělal nějaký výsledek, medaili. Pro mě je motivace opravdu velká a myslím, že nemluvím jenom za sebe, ale i za celý tým. Vidinou je medaile a pro ni uděláme maximum. Skvěle se nachystáme a věřím, že to zvládneme.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Pomohla vám vítězná série nad Libercem i v tom, že ukázala kvalitu kádru, který v Hradci momentálně je?

Ano. Potvrdili jsme si, že tým máme opravdu velmi silný a že výsledek můžeme ještě zlepšit a dovézt nějakou medaili pro Mountfield a celkově pro Hradec.

Jste rádi, že jste si mohli po čtvrtfinále trošku odpočinout, když série byla nakonec poměrně rychlá a nehonili jste postup někde v sedmém zápase?

Vždycky, když je to na méně zápasů, tak si kabina odpočine. Vítkovice hrály na šest utkání, to máte o šedesát minut na víc, což může být cítit. Doufám, že se to někde projeví a my Vítkovice dokážeme porazit a postoupíme do finále.

Do Ostravy vyrážíte už s jednodenním předstihem, je to pro vás jako hráče pohodlnější, že není žádný velký spěch a žádné cestování v den zápasu?

Když bych měl mluvit za sebe, tak řeknu, že je mi to v celku jedno. Já bych klidně mohl jet v den zápasu, protože mi to nedělá žádný problém. Někteří kluci jsou však zvyklí, že si dají odpočinkový den od všech a líp se připraví na zápas. Proto jsme se takhle dohodli a já to plně respektuji.

Máte pro venkovní dvojzápas nějaký dílčí cíl?

(Usměje se) Určitě bychom chtěli dvě výhry, to by bylo senzační, ale minimálně jeden zápas v Ostravě musíme zvládnout, abychom mohli pomýšlet na postup.