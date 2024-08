ÚDRŽBÁŘ / ÚDRŽBÁŘKA Co budete dělat? o Zajišťovat opravy a údržbu provozních zařízení, technologií a budov. o Operativně řešit technické závady. Co od vás požadujeme? o Minimálně vyučení v oboru elektro, instalatér. o Schopnost základní diagnostiky a servisu poruch na spravovaných technologiích (VZT, chlazení, vytápění, ZTI, EZS, EPS, SHZ, CCTV). o Schopnost efektivně řešit problémy a technické závady. o Časovou flexibilitu a fyzickou zdatnost. o Zvládání práce ve výškách. o ŘP sk. B. o Základní počítačovou gramotnost. Oceníme o Praxi na obdobné pozici. (Zkušenosti se servisem a údržbou VZT, chlazení, vytápění, zdravotechnika, SHZ, EPS, EZS, CCTV.) Nástup od 1. 9. 2024 nebo dle dohody Pracovní úvazek: 40 hodin týdně. Pracovně právní vztah: pracovní poměr na dobu určitou (s výhledem prodloužení na neurčito). Místo výkonu práce: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Pokud vás nabídka zaujala, zašlete do 31. 8. 2024 na níže e-mail personalista@svkhk.cz životopis a připojte pár vět o tom, čím vás oslovila. Informace k organizaci výběrového řízení vám podá Bohdana Hladíková na telefonu 494 946 239. o Příjemné pracovní prostředí. o Jistý základní plat s pravidelným růstem v rozmezí od 21.800 Kč po 29.520 Kč podle odbornosti a doložené praxe + osobní příplatek po zapracování. *) o 5 týdnů dovolené, 4 dny zdravotního volna. o Další vzdělávání. o Stravenkový paušál. o Parkování přímo v areálu knihovny. o Možnost využití služeb knihovny zdarma pro sebe i své rodinné příslušníky. *) Viz nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění. 21 800 Kč

